TİSK yeni asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihlerini belirledi

Yeni asgari ücret zammı için ilk adım atıldı. 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarih verildi. Yılın son ayında 4 kez toplanan ve asgari ücreti belirleyen tespit komisyonunun belirleyeceği zammı merak eden vatandaşlar arama motorlarında 2023 asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. 2023 asgari ücret zammı ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde..

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu yeni yılın zam tutarını belirlemek üzere 6 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ

Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından heyecanla beklenen yeni yıl zammı için yol haritası netleşiyor. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu milyonlarca vatandaşın aklını kurcalarken TİSK Genel Kurulu'nun tarihi 6 Aralık olarak belirlendi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak.

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2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Komisyonu toplanmadan çeşitli anketler düzenliyor. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları da asgari ücret belirlenirken önemli bir pay üstleniyor. Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde yapılan araştırmalar sonucunda asgari ücret için zam oranı ortaya çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında düzenlenen toplantılarda İşçi, işveren ve hükümetten isimler yer alıyor.

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2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

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