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İstanbullular dikkat resmi duyruyla saat verildi: Elektrik kesintisi yaşanacak yerler Beylikdüzü, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Bayrampaşa...

BEDAŞ) ve AYEDAŞ, İstanbul genelinde planlanan elektrik kesintilerinin uygulanacağı ilçe ve sokakları paylaştı. 29 Ocak 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? gibi soruların yanıtı AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi sitesinde yer alıyor. Elektrikler kesintisinin yaşanacağı yerler…

10:12 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:14 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da 29 Ocak Pazartesi günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İstanbul'da 29 Ocak Pazartesi günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ)
'da 29 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

www.bedas.com.tr internet sitesinde ana sayfadaki Planlı kesintiler butonundan erişebileceğiniz planlı kesintiler listesi, İstanbul Avrupa yakasında planlı kesinti yaşanacak bölge ve mahalleleri içeriyor. Mobil web sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması. Ayrıca BEDAŞ'tan planlı elektrik kesintilerine ilişkin kısa mesaj bildirimi alınmasını da talep edebilirsiniz.


#Bedaş
#elektrik kesintisi
#istanbul
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