İstanbul'da 29 Ocak Pazartesi günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ)
'da 29 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
www.bedas.com.tr internet sitesinde ana sayfadaki Planlı kesintiler butonundan erişebileceğiniz planlı kesintiler listesi, İstanbul Avrupa yakasında planlı kesinti yaşanacak bölge ve mahalleleri içeriyor. Mobil web sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulaması. Ayrıca BEDAŞ'tan planlı elektrik kesintilerine ilişkin kısa mesaj bildirimi alınmasını da talep edebilirsiniz.
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