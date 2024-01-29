Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava çok sayıda ilde hayatı durma noktasına getirirken yeni haftaya ilişkin beklenen hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son değerledirmelere göre; Marmara, kuzey Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'de kuvvetli olması tahmin ediliyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..