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Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor. Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor. Beşiktaş-Antalyaspor maçının kadro ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

13:57 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş-Antalyaspor maçı

Beşiktaş-Antalyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BJK Antalyaspor

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği Beşiktaş-Antalyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş:
  1. Mert,
  2. Rosier,
  3. Welinton,
  4. Saiss,
  5. Umut,
  6. Salih,
  7. Gedson,
  8. Dele Alli,
  9. Ghezzal,
  10. Redmond,
  11. Cenk
Antalyaspor:
  1. Alperen,
  2. Bünyamin,
  3. Veysel,
  4. Ömer,
  5. Güray,
  6. Fernando,
  7. Cemali,
  8. Ufuk,
  9. Ghacha,
  10. Sinan,
  11. Mehmedi

Beşiktaş-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta ve 23. hafta erteleme mücadelelerinin VAR hakemleri açıklandı. 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk edecek. Karşılaşmada Aldulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Emre Malok ve Kerem Ersoy bulunacak.

Ghezzal ilk 11'e dönebilir

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son dönemde süre almayan başlayan Rachid Ghezzal'ın Antalyaspor maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Ligde son oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son dakikasında oyuna giren Ghezzal, verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.

Beşiktaş'ta eksikler

Beşiktaş'ta ceza sınırında hangi oyuncular var?

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu üç oyuncu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.



#Beşiktaş-Antalyaspor
#Antalyaspor
#süper lig
#muhtemel 11
6 dakika önce
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Beşiktaş evinde Antalyaspor'u konuk edecek
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