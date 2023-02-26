Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Oynanacak erteleme maçında siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta ve 23. hafta erteleme mücadelelerinin VAR hakemleri açıklandı. 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor’u konuk edecek. Karşılaşmada Aldulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Emre Malok ve Kerem Ersoy bulunacak.