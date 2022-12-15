Beşiktaş Giresunspor maç kadrosu

Beşiktaş Giresunspor maçı, Dünya Kupası arasını lehine çevirmek isteyen her iki takım için de gözlem mücadelesi olacak. Daha önce birçok kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Giresunspor, bu kez hazırlık maçı kapsamında mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Giresunspor maçı bugün saat 14.00'te oynanacak. İki takımın da oynayacağı son hazırlık maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Giresunspor muhtemel ilk 11’i

Beşiktaş:

Mert, Necip, Tayyip, Montero, Umut, Gedson, Sali, Dele Alli, Cenk, Muleka, Weghorst

Giresunspor:

Onurcan, Talha, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Navarrete, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic

Beşiktaş, İstanbul'da iki hazırlık maçı oynamıştı. İstanbulspor'u 4-0'la geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le de 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar, Antalya kampında ise Belçika ekipleri Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu da 1-0 devirmişti.

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Kara Kartal'ın şimdiki rakibi ise Süper Lig temsilcisi Giresunspor. Karadeniz ekibi de hazırlık maçlarında Güney Afrika ekibi TS Galaxy'le 1-1 berabere kalıp, Kayserispor'a 5-3 kaybetti.