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Beşiktaş Giresunspor maç kadrosu

Süper Lig’e Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından takımlar son durumu görmek için hazırlık mücadeleleri oynamayı sürdürüyor. Beşiktaş ve Giresunspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Süper Lig 'de zirvenin 7 puan gerisinde olan Siyah-Beyazlılar dönüşte alacağı art arda galibiyetlerle hem seri oluşturmayı hem de üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Beşiktaş’ta bugün ilk 11’de kimlerin olacağı merak konusu oldu. Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Beşiktaş - Giresunspor ilk 11’leri ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta? Maçın ilk 11 kadrosu
Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman?

Beşiktaş Giresunspor maçı, Dünya Kupası arasını lehine çevirmek isteyen her iki takım için de gözlem mücadelesi olacak. Daha önce birçok kez karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Giresunspor, bu kez hazırlık maçı kapsamında mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Beşiktaş-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş-Giresunspor maçı bugün saat 14.00'te oynanacak. İki takımın da oynayacağı son hazırlık maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Giresunspor muhtemel ilk 11’i

Beşiktaş:

  1. Mert,
  2. Necip,
  3. Tayyip,
  4. Montero,
  5. Umut,
  6. Gedson,
  7. Sali,
  8. Dele Alli,
  9. Cenk,
  10. Muleka,
  11. Weghorst

Giresunspor:

  1. Onurcan,
  2. Talha,
  3. Arias,
  4. Perez,
  5. Alper,
  6. Campuzano,
  7. Navarrete,
  8. Serginho,
  9. Görkem,
  10. Eguskiza,
  11. Bajic

Beşiktaş, İstanbul'da iki hazırlık maçı oynamıştı. İstanbulspor'u 4-0'la geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le de 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-Beyazlılar, Antalya kampında ise Belçika ekipleri Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu da 1-0 devirmişti.

Kara Kartal'ın şimdiki rakibi ise Süper Lig temsilcisi Giresunspor. Karadeniz ekibi de hazırlık maçlarında Güney Afrika ekibi TS Galaxy'le 1-1 berabere kalıp, Kayserispor'a 5-3 kaybetti.

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