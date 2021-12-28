Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta?

Geçen sezonun çifte şampiyonu Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor'la oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Turkcell Süper Kupa maçı, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak. karşılaşma TSİ 20.45’te başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.

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Beşiktaş 7., Antalyaspor 15. sırada

Süper Lig'in ilk yarısı tamamlandı. Süper Lig oynayacak iki takımdan Beşiktaş 7., Antalyaspor 15. sırada yer aldı.