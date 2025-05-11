Beşiktaş'ta seçim tamamlandı: Gürkan Aksoy ve Serdal Adalı kaç oy aldı? İşte sonuçlar

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 20 sandık sonucunda Serdal Adalı toplam 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oya ulaştı.

Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.