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Beşiktaş'ta seçim tamamlandı: Gürkan Aksoy ve Serdal Adalı kaç oy aldı? İşte sonuçlar

Beşiktaş'ta seçim tamamlandı: Gürkan Aksoy ve Serdal Adalı kaç oy aldı? İşte sonuçlar

19:3511/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geçerek yeniden başkanlığa seçildi. İşte Beşiktaş seçimlerinde Başkan adaylarından Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un oy oranları ise merak konusu oldu. İşte Beşiktaş Kulübü'nün başkanlık seçimindeki oy sonuçları.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, toplam 20 sandığın tasnifi tamamlandı.


Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 20 sandık sonucunda Serdal Adalı toplam 3 bin 59, Gürkan Aksoy ise 349 oya ulaştı.


Adalı, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden siyah-beyazlı kulübün başkanlığına seçildi.

Bakan Bak'tan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya Tebrik Mesajı


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Serdal Adalı için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum”

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