Beştepe’de kritik toplantı: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi konular görüşülecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı, bir aylık aranın ardından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Beştepe’de toplanıyor. Türkiye’nin iç ve dış politikasında kritik dönemeçlerin yaşandığı bir süreçte gerçekleşecek toplantıda; “Terörsüz Türkiye” vizyonu, fahiş fiyatlarla mücadele, bahis operasyonları, Gazze’deki insani kriz ve Eurofighter anlaşması gibi sıcak başlıklar masaya yatırılacak. Toplantı sonrası Erdoğan’ın, millete sesleniş konuşmasıyla yeni kararları açıklaması bekleniyor.





Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı, 3 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Toplantının başlama saati açıklanmadı ancak akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.





Gündemdeki ana konular: “Terörsüz Türkiye” ve ekonomi

Bu haftaki toplantının ana başlığı “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. PKK’nın Türkiye sınırları dışına çekilmesi sonrası atılacak yeni adımlar, iç güvenlik planlamaları ve terörle mücadelede yeni stratejiler değerlendirilecek. Ayrıca bahis operasyonları, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele, piyasa denetimleri ve enflasyonla mücadele başlıkları da ekonomi gündeminin temelini oluşturacak.





Kabine’de ayrıca Gazze’deki ateşkes süreci, Türkiye’nin bölgesel diplomasi hamleleri ve Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımıyla ilgili görüşmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.





Maaş zammı ve asgari ücret gündemde mi?

Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü, 2026 maaş zam oranlarına çevrilmiş durumda. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, bu toplantıda zam oranlarının resmi olarak ele alınması beklenmiyor. Maaş düzenlemeleri ve asgari ücret artışının Aralık ayındaki Kabine’de gündeme alınması planlanıyor.





Dış politika: Gazze, Suriye ve Avrupa gündemi

Kabine’de dış politika başlığında Gazze’deki insani durum, Suriye’deki güvenli bölge planlaması ve Eurofighter anlaşması öne çıkacak. Türkiye’nin Ortadoğu’da barış diplomasisi ve Avrupa ile savunma iş birlikleri kapsamında atacağı yeni adımların da değerlendirileceği bildiriliyor.





Erdoğan’dan açıklama bekleniyor