"Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? Çalışan emeklinin 5.000 TL ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışan emeklilere ikramiye düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. 5000 TL emekli ikramiyesi Meclis sürecini tamamlamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanacak. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman yatacak? Çalışan emeklinin 5.000 TL ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE DÜZENLEMESİ MECLİS'TE OYLANACAK





Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bundan sonra düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.





Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek ve SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.





BAKAN IŞIKHAN'DAN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLAMASI





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.





EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN MALİYET 75 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ





4 milyon 689 bin emekliye 5 bin liralık ikramiye 15 Aralık'tan önce yatacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme yapılmış olacak. Düzenlemenin toplam maliyeti 75 milyar lirayı geçiyor.





BANKAYA OTOMATİK YATIYOR





Emekli ikramiyesi vatandaşların maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.





Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.





Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimatla hummalı çalışma başladı. Kurum ödemeleri 15 Aralık tarihinden önce yapmak için çalışıyor. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin çalışmayan emeklilerdeki gibi yapılması durumunda Aralık ayının 15'inden önce emekli ikramiyesi hesaplarda olacak.





DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK





İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.







