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Deprem bölgesindeki illerin seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

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18:57 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Deprem bölgesi seçim sonuçları

Deprem bölgesi seçim sonuçları

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken depremden etkilenen 11 ilden sonuçlar gelmeye başladı. İşte 11 ildeki seçimlerde son durum...

DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLDE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

İlk turda yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 İL CANLI SEÇİM SONUÇLARI

191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçim bölgelerinde 191 bin 885, ceza infaz kurumlarında 329 ve seyyar olarak da 924 sandıkta oy verildi.

YSK'DAN SON DAKİKA SEÇİM SONUCU AÇIKLAMASI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yayın yasağının 18.15 itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Kurul'un kurallarına uymasını istedi.

YSK açıklama yapmadan veri paylaşılmasının "hoş bir durum olmadığını" vurgulayan Yener, şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu'muz yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır."



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