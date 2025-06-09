Hasene Vakfı'nın konserve kurbanları Gazze'ye

Hasene’den yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler çerçevesinde yardım geçişlerinin başlayacağı andan itibaren kurban etlerinin ilk etapta Gazze’de dağıtılacağı öğrenildi.





3500 HİSSE GAZZEYE UZANACAK

Kesim işlemleri, ilgili sağlık ve hijyen standartlarına uygun şekilde uzman ekipler tarafından yapılıp, hayırseverlerin destekleriyle yürütülen insani yardım çalışmaları kapsamında, 3500 hissenin dağıtımı planlanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.





İZMİR’DE KONSERVE YAPILACAK

“Türkiye’de Şanlıurfa’da ve diğer illerde yapılan kesimin ardından, etler kalite ve lezzet açısından ideal seviyeye ulaşmaları için yaklaşık 48 saat dinlendirme (olgunlaştırma) sürecine alınıp, sürecin sonunda etler kemiklerinden ayrılarak soğutma çalışmalarının ardından hijyen kurallarına riayet edilerek İzmir’de konserve fabrikasına sevk edilecek.





HELAL AKREDİDASYON DENETİMİYLE YOLLANACAK

Yine bünyesinde Endonezya’nın dünyaca ünlü (BPJPH) Helal Akreditasyon kurumu üyeliği olan IGMG ‘nin Helal Akreditasyon şirketi (EHZ)’de, kurbanların kesiminden konserve üretimine kadar gönderilecek vekalet Kurbanlarla ilgili gözlemci ve helal kesim kontrolünü yapılacak.

Fabrikada gerçekleştirilecek modern üretim süreciyle etler, gıda güvenliği standartlarına uygun olarak konserve haline getirilecektir. Elde edilen et konserveleri, lojistik olanaklar doğrultusunda Filistin ve Gazzeli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yola çıkarılacaktır.

Bu çalışma, hem kurban ibadetinin hikmetine uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamakta hem de zor koşullarda yaşam mücadelesi veren mazlum halklara destek olmayı hedeflemektedir. “ Denildi.







