Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı büyük bir heyecanla bekleniyor. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılrak niye edilecek. Müslümanlar camilere akın ederek ilk teravih namazını kılarak gecesinde de oruca niyetlenecek. Rahmet ve mağrifet ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek ve her gün teravih namazı kılınarak ibadetler gerçekleştirilecek.





İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TERAVİH NAMAZI VAKİTLERİ





Ramazan ayının ilk teravih namazı, 28 Şubat 2025 Cuma günü yatsı namazının ardından kılınacak. Müslümanlar, bu özel geceyi camilerde cemaatle kılarak Ramazan’ın maneviyatını yaşayacak. Aynı gece sahura kalkılarak oruç ibadetine de başlanacak. Teravih namazı Ramazan ayının her gecesinde kılınacak ve Ramazan Bayramı arifesinde sona erecek.





İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk teravih namazı 28 Şubat 2025 tarihinde saat 20:20'de kılınacak.





ANKARA'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk teravih namazı 28 Şubat 2025 tarihinde saat 20:04'te kılınacak.





İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de ilk teravih namazı 28 Şubat 2025 tarihinde saat 20:27'de kılınacak.





Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?





Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir.





Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rek'atta bir selâm vererek kılmak caiz ise de iki rek'atta bir selâm vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rek'atının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

TERAVİH NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurul.diyanet.gov.tr adresinde yer alan bilgilere göre, teravih namazının cemaatle kılınışı şu şekilde anlatılıyor;





Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur. İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.





İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.





Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.











