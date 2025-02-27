Sahura ne zaman kalkılacak? İşte 2025 Ramazan ayının ilk sahur vakti

Ramazan ayı, müminler için rahmet, mağfiret ve manevi kazançlarla dolu bir aydır. Hadis-i şeriflerde cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincire vurulduğu belirtilir. Bu ayda ibadetler, dualar, zikirler ve yardımlaşma büyük önem taşır. Bu mübarek ayda ilk sahura kalkılacak gün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 İmsakiyesinde paylaşıldı. İşte ilk iftar ve sahur vakitleri.





SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?





2025 Ramazan ayında ilk sahura 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart günü ilk oruca niyet edilmiş olacak ve 29 günlük Ramazan ayı başlayacak.





İLK SAHUR SAAT KAÇTA?





İlk sahura saat kaçta kalkılacağını merak eden ve sahur vakitlerini sorgulayan vatandaşlar için 2025 Ramazan imsakiyesi belli oldu.





Buna göre; İlk imsak 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece saat 05.08'de Iğdır'da yaşanacak, ilk iftar da 18.02'da Iğdır'da yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak saat 06.18'de Çanakkale'de olacak.

DİNİMİZDE RAMAZAN AYI VE ORUCUN ÖNEMİ NEDİR?





Ramazan’ı sadece oruç tutarak değil, Allah’ın rızasını kazanma niyetiyle dolu dolu yaşamak gerekir. Amellerin niyete göre değerlendirildiği hadislerle belirtilmiş, müminin niyetinin amelinden daha değerli olduğu vurgulanmıştır.





Oruç dünyevi hazlardan uzak durmaktır. Hz. Peygamber’in hadislerinde kötülüklerden koruyan bir kalkan olarak nitelendirilen (Buhârî, Savm, 9) orucun Arapça karşılığı olan savm/sıyâm kelimesinin kökünde de “kendini tutma, geri durma” anlamı vardır. Kişinin orucu bozan şeylere karşı kendini tutması anlamına gelen “imsak” yanında oruç kelimesi de hem maddi hem de manevi anlamda bir korunmayı, sakınmayı ve arınmayı ifade etmektedir.

ORUÇ İNSANI YÜCELTİR





Âdeta bir mektep vazifesi gören ve nefis terbiyesi için özel bir iklim oluşturan oruç sayesinde insan ruhen yücelir, yüksek ahlaki erdemlerle bezenir, yıllık bir muhasebeyle kendisine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkında dürüst bir değerlendirme yapma fırsatı bulur. Bir yandan sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünü daha iyi idrak ederken öte yandan mahrumiyet içinde olanların hâlini düşünüp onları anlama fırsatı bulur ve toplum içinde kendisine düşen görevlerin farkına varır. Böylece bireysel gibi görünen bu ibadetin sosyal yönü ve etkileri doğal bir süreç içinde ve güçlü biçimde kendini gösterir (İbrahim Kafi Dönmez, DİA, “Oruç” md.).





Kadir Gecesi'nin önemi





Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Hira mağarasında Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetinin indiği gece olan Kadir gecesi, Ramazan ayı öneminin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Peygamber efendimizin “Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurduğu Kadir gecesi, Müslüman alemi için en kutsal gecelerden birisidir. Kadir kelimesinin anlamı sözlükte “değer, kıymet, itibar” olarak ifade edilir. İslami literatürde “leyletü’l kadr” olarak, Kur’an’ın indirildiği geceye işaret edecek şekilde kullanılır. Kur’an-ı Kerim’deki aynı adı taşıyan Kadir suresi’nde de “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” buyurulmuştur.







