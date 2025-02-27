1 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayıyla birlikte semtlerde kurulacak ücretsiz çadırlarda belli oldu. İstanbul'da birçok bölgede iftar çadırı vatandaşlara hizmet verecek. İftar sofralarında binlerce kişi orucunu açarak ibadetini gerçekleştirecek. Peki İstanbul'da hangi yerlede iftar çadırı olacak?





İSTANBUL ÜCRETSİZ İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULACAK?





İBB'nin iftar ve sahur Programı şu şekilde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı boyunca 217 bin 500 kişiyi iftar çadırlarında ağırlayacak. Günlük 7 bin 500 kişilik kapasiteyle Esenyurt, Bahçelievler ve Sancaktepe meydanlarında iftar çadırları kurulacak. 17 farklı İBB Kent Lokantası'nda toplamda 58 bin iftar yemeği verilecek, her akşam 2 bin kumanya dağıtılacak.





Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınları için günlük 2 bin kişilik sahur paketi sunulacak. Ayrıca Boğaz’da düzenlenen gemi turlarında toplamda 4 bin kişiye iftar verilecek.

İBB, 18 noktada mobil büfeler aracılığıyla günlük 18 bin, toplamda 522 bin iftarlık kumanya ve sıcak çorba dağıtımı yapacak. Mobil büfeler İstanbul’un merkezi noktalarında hizmet verecek. Ramazan boyunca geniş kapsamlı iftar ve sahur organizasyonlarıyla İBB, İstanbul’un farklı noktalarında dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatacak.





İBB iftar ve sahur çalışmalarının yanı sıra 18 noktada mobil büfeleri, günlük 18 bin toplamda 522 bin iftarlık olmak üzere kumanya paketi ve sıcak çorba dağıtımı yapacak. Ramazan ayında hizmet verecek İBB mobil büfe noktaları:





Beylikdüzü Metrobüs

Eyüpsultan Meydanı

Sultanbeyli Meydanı

Kartal Metro

Fatih Saraçhane

Beşiktaş İskele

Bakırköy Özgürlük Meydanı

Zeytinburnu Tramvay

Bağcılar Meydanı

Avcılar Metrobüs

Cevizlibağ Metrobüs

Mecidiyeköy Metrobüs

Ümraniye Metro

Davutpaşa YTÜ

Yenikapı Marmaray

Çekmeköy Metro

Çatalca Cumhuriyet Meydanı

Kadıköy

PENDİK'TE 10 NOKTADA İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK





Pendik Belediyesi, Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 10 noktada iftar yemeği verilecek, veresiye defterleri kapatılacak, ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtılacak. Hatay'da 5 bin kişilik, Gazze'de ise bin 500 kişilik iftar yemeği verilecek. Belediye Başkanı Ahmet Cin, iftar programlarına katılarak Ramazan sevincini Pendiklilerle birlikte yaşayacak. Tüm bu etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı Pendik'te dopdolu geçecek.







