Dünya ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lafarge şeytanla anlaşma yaptı
AMERİKA

ABD Adalet Bakan Yardımcısı: Lafarge şeytanla anlaşma yaptı

ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, "Lafarge şeytanla anlaşma yaptı." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
ABD Adalet Bakan Yardımcısı: Lafarge şeytanla anlaşma yaptı
Arşiv.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

  • Hakkındaki "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık." ifadesine yer verildi.

'Şeytanla anlaşma yaptı'

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, Fransız çimento şirketinin DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı." ifadesini kullandı.

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