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ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü: İki lider anlaştı

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin ateşkes sürecini görüştü: İki lider anlaştı

18:2618/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
AA
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna ateşkes sürecine ilişkin detaylar ele alındı. Beyaz Saray yaptığı açıklamada "Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino'nun X hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider, kapsamlı ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD yerel saatiyle 10.00'da başladığı belirtilen görüşmenin 2,5 saat sürdüğü bildirildi.

'GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ'

Henüz Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapılmazken, Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin ele alındığı görüşmenin "verimli" geçtiği belirtildi.

İKİ LİDER ANLAŞTI

Kremlin: Rusya ve ABD devlet başkanları, Ukrayna ihtilafını çözme çabalarını sürdürme niyetlerini teyit etti.

Kremlin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna anlaşmasıyla ilgili uzman gruplar oluşturulacağını duyurdu.

Beyaz Saray: Trump ve Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kalıcı bir barışla" sona ermesi gerektiği ve kapsamlı müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.




#Donald Trump
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