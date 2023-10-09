ABD İsrail'e destek için harekete geçti: İşgal filosu Doğu Akdeniz’e doğru geliyor

ABD işgalci İsrail'e destek için filo gönderiyor.
Dünyanın gözü kulağı abluka altındaki Gazze şeridinde Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonda.
Başarılı operasyonlar sonrası yüzlerce asker kaybeden İsrail ABD'nin kapısına koştu. Cephede ağır yenilgi alan işgalcilere beklenen destek gecikmedi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ABD filosunun Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını duyurdu.
'Genişleme riski önlenecek'
CENTCOM Komutanı General Michael Kurilla, CENTCOM’un İsrail’in yanında olduğunu belirterek, “CENTCOM, çatışmanın genişleme riskini önlemek için İsrailli ve bölgesel ortaklarımızla birlikte kararlılıkla durmaktadır” dedi.