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ABD Kiev büyükelçiliğini kapattı: Rusya'dan büyük hava saldırısı bekleniyor

ABD Kiev büyükelçiliğini kapattı: Rusya'dan büyük hava saldırısı bekleniyor

11:4020/11/2024, Çarşamba
IHA
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ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.
ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, bugün olası bir hava saldırısı istihbaratı aldıklarını belirterek, tedbir amacıyla Büyükelçiliği kapattı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak büyükelçiliğin kapatıldığını duyurdu.


'Hazırlıklı olmalıyız'

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alındığı belirtildi. Açıklamada, "
Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor"
ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna, ilk kez ABD'nin uzun menzilli füzeleriyle Rusya'ya saldırmıştı.


ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.



#ABD
#Kiev
#Rusya

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