ABD'de ilk defa bir Türk vatandaşına Amerikan Kongresi tarafından ödül verildi

New Jersey'deki ofisinde Bayram'ı kabul eden Pascrell, Amerikan toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Türk iş insanına, Kongre'nin onayladığı takdirnameyi ve Kongre binasına asılan bir ABD bayrağını hediye etti.

Bill Pascrell, X platformundaki paylaşımında, "Bugün sevgili dostum Hüseyin Bayram'ı Meclis Tutanağını Kongre binasının üzerinde dalgalanan ABD bayrağını takdim ediyorum. Hüseyin, yıllardır hayırsever ve insani çabalarla toplumumuza hizmet ediyor ve restoranı Toros'ta en iyi Türk yemeklerini sunuyor. Şehrimiz ve toplumumuz için yaptığı her şey için kendisine minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Giresun kökenli Bayram da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk toplumunun her bir bireyi gibi uzun yıllardır ABD'de hem kendi başarımız hem de ülkemizin ve kültürümüzün temsili için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın takdir edildiğini görmek ve ABD Kongresi tarafından ödüllendirilen ilk Türk olmak benim için tarifsiz bir mutluluk." diye konuştu.