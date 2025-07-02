ABD'li yetkililer İran'ın Basra Körfezi'ndeki gemilere deniz mayınları yüklediğini iddia etti

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırısıyla başlayan ve 12 gün süren İsrail-İran çatışması ateşkesle son bulurken, ortaya atılan bir iddia yaşananların hassasiyetini ve ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. İngiliz Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki ABD'li yetkili, İran'ın haziran ayında Basra Körfezi'ndeki gemilere deniz mayınları yüklediğini iddia etti. Bu adımla İsrail'in saldırısıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bloke etme girişimlerinin Washington'daki endişeyi arttırdığı kaydedildi.

ABD istihbaratı tarafından tespit edilen ancak daha önce açıklanmayan hazırlıkların İsrail'in İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılardan kısa bir süre sonra gerçekleştirildiğini dile getiren ABD'li kaynaklar, mayınların gemilere yüklenmesinin Tahran'ın dünyanın en işlek taşımacılık yollarından birini kapatma konusunda ciddiyetini gösterdiğini aktardı.

Gizemli mayınlar nerede?

Küresel petrol ve gaz sevkiyatının yaklaşık 5'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının dünya enerji fiyatlarının yükselmesine neden olabileceği belirtildi. Tahran'ın mayınları savaşın tam olarak hangi döneminde yüklediği bilinmiyor

Tahran'ın mayınları savaşın tam olarak hangi döneminde yüklediğinin tespit edilemediği aktarılırken, mayınların gemilere yüklendiği dönemden bugüne indirilip indirilmediğinin de henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Adı açıklanmayan ABD'li kaynaklar, mayınların İran gemilerine yüklendiğinin ABD tarafından nasıl tespit edildiğine ilişkin bilgi vermezken, bu tür verilerin uygu görüntüleri, gizli insan kaynakları ya da bu ikisinin bir kombinasyonu yoluyla elde edildiği aktarıldı.

"İran önemli ölçüde zayıflatıldı"

Bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'ın hazırlıklarına ilişkin, "Başkan'ın Gece Yarısı Çekiç Operasyonu'nu mükemmel bir şekilde yürütmesi, Husilere karşı başarılı bir kampanya sürdürmesi ve yüksek baskı sayesinde Hürmüz Boğazı açık kalmış, seyrüsefer özgürlüğü yeniden tesis edilmiştir. İran önemli ölçüde zayıflatıldı" dedi. Pentagon, İran BM Misyonu'ndan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

"İran mayınları ‘plan' dahilinde yapmış olabilir"

ABD'li yetkililer, ABD hükümetinin İran'ın mayınları gemilere yüklemesinin bir "plan" dahilinde olma ihtimalini de göz ardı etmediklerini bildirdi. İran'ın mayınları ABD tarafına Hürmüz Boğazı'nı kapatma konusunda ne kadar ciddi olduklarını göstermek amacıyla yüklemiş olabileceklerini aktaran ABD'li kaynaklar, İran ordusunun İran liderlerinin emir vermesi durumunda "hazır" konumda olduklarını göstermek amacıyla da yapmış olabileceklerini aktardı.

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın tahminlerine göre, 2019 itibarıyla İran'ın elinde yüksek hızlı teknelerle hızla yerleştirilebilecek 5 binden fazla deniz mayını bulunuyor.







