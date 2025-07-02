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ABD savaşa mı hazırlanıyor? Sınıra dayanan devasa savaş gemisi uydu görüntülerinde

ABD savaşa mı hazırlanıyor? Sınıra dayanan devasa savaş gemisi uydu görüntülerinde

10:232/07/2025, Wednesday
G: 2/07/2025, Wednesday
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USS Carl Vinson gemisi.
USS Carl Vinson gemisi.

Yeni uydu görüntülerine göre, ABD’nin USS Carl Vinson uçak gemisi İran kıyılarına yakın bir bölgede konuşlandı. Pentagon’un son bütçe adımlarının ardından, Washington’un bölgede olası gerilimlere karşı hazırlık yaptığı değerlendiriliyor.

Yeni bir uydu görüntüsü, ABD hükümetine ait USS Carl Vinson uçak gemisinin İran yakınlarındaki Arap Denizi'nde konuşlandığını ortaya koydu.


ABD çatışmaya mı hazırlanıyor?


Bu konuşlanma, ABD'nin bölgedeki deniz varlığını sürdürdüğünü ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese rağmen olası çatışmalara hazırlıklı olduğunu gösteriyor.



NTV'de yer alan habere göre, İran yakınlarındaki USS Carl Vinson'ı yakalayan uydu görüntüsü, istihbarat analisti MT Anderson tarafından tespit edildi. Uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.


Amerikan ordusu da doğruladı


ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nün yayımladığı filo ve deniz takip sistemi güncellemesine göre, USS Carl Vinson uçak gemisi, Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürütüyor.


Pentagon'a göre gemi, ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç büyük İran nükleer tesisini vurmasından altı gün sonra görüldü.


Pentagon'dan dev bütçe talebi


Geçtiğimiz günlerde Pentagon, 961,6 milyar dolarlık savunma bütçesi talebini duyurdu. ABD Donanması için 19 yeni gemi inşa etme ve nükleer tersaneleri iyileştirme planlarını açıkladı.




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