Almanya İslâm’la mücadele için birim kurdu

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, radikalleşmeyi erken aşamada tespit etmek ve önlemek amacıyla "İslamcılığı Önleme Görev Gücü" isimli yeni bir grup kurduklarını duyurdu. Grubun, özellikle gençlerin çevrim içi platformlarda maruz kaldığı radikalleşme süreçlerinin önlenmesine yoğunlaşacağı iddia edildi. İslam karşıtı görev gücü, iki yıl sürecek çalışmalar kapsamında, her altı ayda bir İçişleri Bakanlığına yeni önlemler ve tavsiyeler sunarak radikalleşmeyi önleyici tedbirler geliştirmeyi hedefliyor.

Çalışma grubunda, güvenlik kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasından 9 uzman görev alıyor. Bu isimlerden bazıları geçmişte İslam ve Müslümanlara yönelik tartışmalı ifadeleriyle biliniyor. Özellikle Münster Üniversitesi İslami İlahiyat Merkezi Müdürü Mouhanad Khorchide, Avusturya'da başörtüsü yasağını ve bazı camilerin kapatılmasını desteklemiş, bu durum eleştirilere yol açmıştı. Ayrıca Khorchide’nin Avusturya’daki Müslüman derneklerin kontrol altına alınmasını savunan yasal düzenlemeleri desteklemesi ve "siyasal İslam" terimini kullanması, Müslüman sivil toplum üzerindeki devlet kontrolünün artmasına katkıda bulunduğu gerekçesiyle sık sık eleştirildi.