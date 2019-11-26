Dünya Avustralyanın en büyük ikinci bankasıydı Adı para aklama skandalına karıştı
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Avustralya'nın en büyük ikinci bankasıydı: Adı para aklama skandalına karıştı

Westpac'in Genel Müdürü Brian Hartzer, çocuk istismarıyla muhtemel bağlantıları olduğu iddia edilen para aklama skandalı üzerine istifa kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Westpac, Avustralya'nın ikinci en büyük bankası.
Westpac, Avustralya'nın ikinci en büyük bankası.

Avustralya'nın en büyük ikinci bankasının yöneticisi, bankanın adının çocuk istismarıyla muhtemel bağlantıları olduğu iddia edilen para aklama skandalına karışması üzerine istifa etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Westpac'in Genel Müdürü Brian Hartzer, gelecek hafta görevini bırakacak.

Avustralyalı yetkililer, geçen hafta Westpac'e terörle mücadele finansmanı ve para aklama yasalarını 23 milyon kez ihlal iddiasıyla dava açmıştı.

İhlallerin büyük bölümü, deniz aşırı işlemleri geç bildirme suçlarıyla bağlantılıyken, Avustralya Ticari İşlem Rapor ve Analiz Merkezi, bazı işlemlerin, "çocuk istismarı riski" taşıyan faaliyetlerle potansiyel ilişkisi olduğunu duyurdu.

İhlaller çok ciddi olarak nitelendirildi

Banka ayrıca Filipinler'e düzenli olarak para gönderen çocuğa cinsel taciz mahkumunun hesaplarını gerektiği gibi takip edememekle de suçlanıyor.

Avustralya hükümeti, ihlalleri "çok ciddi" olarak nitelendirirken, muhalif siyasetçi Jim Chalmers, Westpac'in son dönemdeki hatalarının "utanç verici" olduğunu söyledi.

Westpac yönetim kurulu başkanı Lindsay Maxsted'in de gelecek yıl görevinden ayrılacağı, Hartzer'in yerine geçici olarak finans direktörü Peter King'in geçeceği kaydedildi.

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