Barzani Rubio ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Washington'daki temasları kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. IKBY Başbakanlığından Barzani ve Rubio'nun görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Barzani'nin IKBY'ye verdiği sürekli destek için ABD'ye teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Rubio'nun da ABD'nin federal Irak içinde güçlü ve istikrarlı bir IKBY'ye olan bağlılığını teyit ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Irak-Türk boru hattı aracılığıyla IKBY'den petrol ihracatının yeniden başlatılması ihtiyacı ve IKBY'nin ekonomiyi çeşitlendirmeye yönelik reform çabalarının da görüşmede ele alındığı ifade edildi.