Batı Şeria'dan Yeni Şafak'a konuştu: İsrail hayata dair her şeye saldırıyor

Şaviş,

“İsrail güçleri, baskın düzenledikleri kamplarda hayata dair ne varsa imha ediyor. Altyapıyı, elektrik ve su şebekelerini tahrip ediyor. Bunu kampı dağıtmak ve Filistin'deki kamplar meselesini kapatmak için yapıyorlar. İsrail buralarda insan, hayvan, taş demeden her yere saldırıyor.”