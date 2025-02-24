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Batı Şeria'dan Yeni Şafak'a konuştu: İsrail hayata dair her şeye saldırıyor

Batı Şeria'dan Yeni Şafak'a konuştu: İsrail hayata dair her şeye saldırıyor

Furkan Erten
Furkan Erten
17:3924/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail, Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.
İsrail, Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Gazze’de ateşkese varılmasının ardından saldırılarının merkezini Batı Şeria yapan siyonist İsrail haftalardır bölgeyi hedef alıyor. Dozerlerle altyapıyı çökerten ve elektrik ile su şebekelerini tahrip eden işgal ordusu, 22 yıl sonra ilk kez bölgeye tank konuşlandırdı. Tulkerim Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş, Yeni Şafak’a bölgede yaşananları anlattı.

İnsanlar tehcir ediliyor

Siyonist İsrail’in Nur Şems ve Tulkerim kamplarını işgal ettiğini vurgulayan Şaviş,
“İsrail, altyapıyı ve evleri yıkarak insanları tutukladı. Kampları kuşatan işgal ordusu, burada yaşayan insanları zorla tehcir ediyor.”
dedi.

Binlerce Filistinli göç etmek zorunda kaldı

İsrail saldırılarından dolayı Nur Şems Kampı'ndan 10 bin Filistinli, Tulkerim’den de bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını belirten Şaviş,
“Filistinliler buradan civardaki Kefr el-Cebet ve Dela gibi beldelerdeki dört toplanma merkezine sığındı. Bu merkezlerde her türlü yardıma ihtiyaç var ama ihtiyaca karşılık verilemiyor.”
ifadelerini kullandı.

“Hayata dair her şeyi imha ediyorlar”

Şaviş,
“İsrail güçleri, baskın düzenledikleri kamplarda hayata dair ne varsa imha ediyor. Altyapıyı, elektrik ve su şebekelerini tahrip ediyor. Bunu kampı dağıtmak ve Filistin'deki kamplar meselesini kapatmak için yapıyorlar. İsrail buralarda insan, hayvan, taş demeden her yere saldırıyor.”
diye konuştu.


#İsrail
#Filistin
#Batı Şeria
#Hamas
#Tulkerim Mülteci Kampı

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