Belçika cami kapatıyor: LGBT dayatmasına karşı çıkan ve eşcinselliğe ‘sapkınlık’ diyen imama soruşturma

Flaman Adalet Bakanı Zuhal Demir, konuya ilişkin “nefret söylemi ve ayrımcılık” gerekçesiyle cami yönetimi hakkında federal polise suç duyurusunda bulundu ve Belçika’daki tüm Diyanet camilerinin ruhsatının iptalini istedi. Belçika’da toplam 12 Diyanet’e bağlı cami bulunuyor.





Flaman Adalet Bakanı Zuhal Demir.





'Hastalıkların tedavisi var ama bu hastalık değil sapkınlıktır'





Diyanet Camii imamının verdiği vaazda iddia edilen sözler şu şekilde:





"Günümüzde sadece erkeklerin erkeklerle cinsel ilişkisi yok, aynı zamanda kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle ve daha fazla insanla, gruplar halinde, hatta hayvanlarla bile ilişkileri var. Böyle bir sapkınlık var, ama biz tepki vermiyoruz. Onlar bize bu sapkınlığı dayatıyor ve biz tepki vermiyoruz. LGBTQI topluluğundan insanlara çok fazla hak verildi. Onlar hasta değil, sapkınlar. Bu bir hastalık değil, bir sapkınlıktır."





Belçika'daki Diyanet Camii Tessenderlo, tanınma hakkını almak için daha önce bakanlığa başvuruda bulunmuştu. Ancak, Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Gwendolyn Rutten, cami imamının eşcinsel sapkınlık karşıtı içerikli vaazı nedeniyle bu başvuruyu reddetme kararı aldığını duyurdu.





Belçika Diyanet Vakfı.





'Avrupa İslâm'ı diye bir şey olamaz'





İmam verdiği vaazda, “Avrupa İslam'ı” kavramını haklı olarak eleştirerek, "İslam değişmedi ve değişmeyecek. İslam evrenseldir. Avrupa İslam'ı diye bir şey yoktur" ifadelerini de vaazlarında ifade ediyor.





İçişleri Bakanı Gwendolyn Rutten.





Soruşturma başlatıldı





Flaman İçişleri Bakanı Gwendolyn Rutten, görüntüler üzerine Tessenderlo camisi hakkında soruşturma başlattı.





Rutten, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “LGTBQI+ topluluğuna karşı nefreti teşvik etmek kabul edilemez ve cezalandırılır” dedi.









Aanzetten tot haat tegen de LGTBQI+ gemeenschap kan niet door de beugel en is strafbaar.



In een preek id Diyanet Moskee in Tessenderlo werden totaal onaanvaardbare uitspraken gedaan.



Ik heb een onderzoek bevolen, maar voor mij is het helder: van erkenning kan geen sprake zijn. — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) January 26, 2024





Belçika Diyanet Vakfı, iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.





İmam Emre Özdemir.





'Şu ana kadar suçlamalarla ilgili resmi bir makama ifade vermedim'





İmam Emre Özdemir ise suçlamalar hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Hangi vaazım hakkında suçlandığım konusunda bilgim yok. Şu ana kadar suçlamalarla ilgili resmi bir makama ifade vermedim. Vaazlarımda kin ve nefret sözlerinden uzak duruyorum. Suçlandığım gerekçeleri öğrendiğimde gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.



