Dünya BM 2 milyon 316 bin mülteci Ukraynadan komşu ülkelere geçti
AVRUPA

BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 316 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukraynadan komşu ülkelere geçti
BM: 2 milyon 316 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

BM tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-8 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 316 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Polonya'ya 1 milyon 412 bin 503, Macaristan'a 214 bin 160, Slovakya'ya 165 bin 199, Rusya'ya 97 bin 98, Romanya'ya 84 bin 671, Moldova'ya 82 bin 762, Belarus'a 765 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 258 bin 844 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave 18-23 Şubat'ta Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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