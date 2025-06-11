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BM İnsan Hakları Konseyi 16 Haziran'da Cenevre'de başlayacak

BM İnsan Hakları Konseyi 16 Haziran'da Cenevre'de başlayacak

21:1211/06/2025, Çarşamba
AA
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Toplantı kapsamında 32 interaktif diyalog oturumunun yapılacağı bilgisine yer verildi.
Toplantı kapsamında 32 interaktif diyalog oturumunun yapılacağı bilgisine yer verildi.

BM İnsan Hakları Konseyinin 59'uncu Oturumu, 16 Haziran'da Cenevre'de başlayacak. Oturumda 40'tan fazla ülkedeki insan hakları durumu ve çeşitli küresel meseleler ele alınacak. Açılışı BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yapacak.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, 16 Haziran'da BM Cenevre Ofisi'nde başlayacak.

İHK'den yapılan yazılı açıklamada, toplantının 16 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde BM Cenevre Ofisi'nde düzenleneceği bildirildi.

İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında başlayacak toplantının açılış konuşmasını BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün yapacağı kaydedildi.

İHK'nin 59'uncu Oturumu'nda, 40'tan fazla ülkedeki insan hakları durumu ile ilgili 60'ı aşkın raporun ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantı kapsamında 32 interaktif diyalog oturumunun yapılacağı bilgisine yer verildi.

Toplantıda, işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve diğer çatışma bölgelerindeki gelişmeler ile iklim değişikliği gibi konuların da ele alınacağı ifade edildi.


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