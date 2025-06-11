BM İnsan Hakları Konseyi 16 Haziran'da Cenevre'de başlayacak

İHK'nin 59'uncu Oturumu'nda, 40'tan fazla ülkedeki insan hakları durumu ile ilgili 60'ı aşkın raporun ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda, işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs, Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve diğer çatışma bölgelerindeki gelişmeler ile iklim değişikliği gibi konuların da ele alınacağı ifade edildi.