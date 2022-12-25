Çin'de ölümcül dejavu: 20 günde 250 milyon vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun çarşamba düzenlediği kapalı toplantıdan sızan bazı bilgiler, önceki gün ülkenin sosyal medya mecralarında dolaşmaya başladı. Bloomberg ve Financial Times’ın haberine göre 1-20 Aralık’ta neredeyse 250 milyon kişi Kovid-19’a yakalandı. Bu rakam 1,4 milyar kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 18’ine denk geliyor. Komisyonun verilerine göre sadece salı günü ülkede 37 milyon yeni vaka tespit edildi. Öte yandan komisyonun halkla paylaştığı rakamların çok daha farklı olduğuna dikkat çekildi. Salı günü için açıklanan resmi vaka sayısı 3 bin 49’du. 1-20 Aralık’ta da 62 bin 592 semptomatik vaka tespit edildiği bildirildi. İngiltere merkezli sağlık veri şirketi Airfinity yaptığı açıklamada, Çin’deki enfeksiyonların muhtemelen günde bir milyondan fazla olduğunu ve resmi verilerin aksine günde 5 binden fazla ölümle sonuçlandığını söyledi.

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TEST MERKEZLERİ KAPATILMIŞTI

Komisyonun toplantıda paylaştığı rakamların nasıl hesaplandığı bilinmiyor. Çin, pandemi kurallarını gevşetme kararı kapsamında PCR test merkezlerini kapatmış ve asemptomatik vakaların kaydedilmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca Kovid-19’a yakalanıp sadece zatürre veya solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölümlerinin pandemi kaynaklı can kaybı olarak sayılacağı belirtilmişti.

BÜYÜK KENTLERİN YARISI ENFEKTE

Financial Times’la Bloomberg’e konuşan ve kimliklerini açıklamayan Çinli yetkililer, halktan gizlenen verileri Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin direktör yardımcısı Sun Yang’ın toplantıda kendilerine sunduğunu söyledi. Buna göre Sun, 22 milyon insanın yaşadığı başkent Pekin’le 81 milyon sakini bulunan Siçuan’da halkın neredeyse yarısının Kovid-19’a yakalandığını ifade etti. Uzmanların değerlendirmesine göre yeni dalganın bu denli etkili olmasının arkasındaki sebep Çinlilerin büyük çoğunluğunun daha önceki dalgaları virüse karşı bağışıklık kazanmadan atlatması olarak gösteriliyor. Diğer yandan Çin medya kuruluşlarına göre yaşlılar, kent merkezlerinden kırsal bölgelere gitmeye başladı. Virüs tehdidinin şehir merkezlerinde daha yoğun olması sebebiyle böyle bir karar alınmış olabileceği belirtildi.

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‘NOEL’DE EVDEN ÇIKMAYIN’ UYARISI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yerel ve uluslararası kamuoyundan eleştiri toplayan “sıfır Kovid” uygulamasında seyahat kısıtlamaları ve toplu test faaliyetleriyle imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere kısıtlama getirilmesi gibi geniş ölçekli tedbirler alınmıştı. Vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen bu strateji, geçen ay ülkenin farklı şehirlerinde patlak veren eylemlerin ardından hafifletilmişti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu haftaki açıklamasında artan vakalar nedeniyle ülkedeki hastanelerin dolmaya başladığını bildirmişti. Şangay Belediye Sağlık Komisyonu, artan Kovid-19 vaka sayısı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle özellikle gençleri Noel’i evde geçirmeye ve kalabalık etkinliklerden kaçınmaya çağırdı.

ÇİNDAO'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI: 500 BİN

Çin'de Şandong eyaletine bağlı kıyı kenti Çindao belediyesinin sağlık dairesi başkanı Bo Tao, cuma günü kentte günlük yaklaşık yarım milyon yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü öne sürdü. Yerel yetkilinin açıklaması Çin hükümetinin duyurduğu resmi rakamlarla büyük farklılık gösterdi ve hemen yayından kaldırıldı. Daha önce Pekin'de krematoryum ve cenaze evlerinde yoğunluk yaşandığı ve yine ölüm ve vaka sayılarının resmi açıklamalara yansımadığı gündeme gelmişti.

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FOTOĞRAF 8 Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti. VİRÜS HIZLA ARTIYORElbette Çin’in nüfusu düşünüldüğünde son rakamlar düşük ancak artış hızı kaydadeğer. Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer. ‘SIFIR VAKA’DA ISRARBirçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda ‘sıfır vaka’ politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin’de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD’de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık’ta ise 2 bin 400. DOĞU TÜRKİSTAN’DA YANGIN ÇIKTIÜlkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı. Hafta başında, Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında bir aydır kapalı devre çalışan işçiler, sıkı tedbirleri protesto edip polisle çatıştı. Son olarak, Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de ise karantinadaki bir apartmanda yangın çıktı ve 10 kişi öldü. Bu feci olaya sıkı tedbirlerin neden olduğu, salgın nedeniyle evlerinde kalan kişilerin sokağa park ettikleri otomobilleri nedeniyle itfaiyenin yangına zamanında müdahale edemediği belirtiliyor. Birçok yerde tedbirlere karşı isyan da var. VAKALAR NİYE ARTIYOR‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde: 1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor. 2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı. 3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor. 4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, Koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor. DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu. Koronavirüs kabusu Çin'de yeniden hortladı Koronavirüs salgınının ilk çıktığı yer olan Çin yine sıkı tedbirler, artan vakalar ve halk isyanlarıyla gündemde. Peki Çin yeni bir durumla mı karşı karşıya?

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