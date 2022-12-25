Çin'de ölümcül dejavu: 20 günde 250 milyon vaka

Çin'de katı pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesiyle vaka sayıları hiç olmadığı kadar arttı. Yetkililerin yaptıkları toplantılardan sızan bilgilere göre 1-20 Aralık tarihleri arasında en az 250 milyon kişinin virüse yakalandığı belirtildi. Yabancı kuruluşlar ülkede günlük en az beş bin ölümün gerçekleştiği bilgisini paylaştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun çarşamba düzenlediği kapalı toplantıdan sızan bazı bilgiler, önceki gün ülkenin sosyal medya mecralarında dolaşmaya başladı. Bloomberg ve Financial Times’ın haberine göre 1-20 Aralık’ta neredeyse 250 milyon kişi Kovid-19’a yakalandı. Bu rakam 1,4 milyar kişinin yaşadığı ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 18’ine denk geliyor. Komisyonun verilerine göre sadece salı günü ülkede 37 milyon yeni vaka tespit edildi. Öte yandan komisyonun halkla paylaştığı rakamların çok daha farklı olduğuna dikkat çekildi. Salı günü için açıklanan resmi vaka sayısı 3 bin 49’du. 1-20 Aralık’ta da 62 bin 592 semptomatik vaka tespit edildiği bildirildi. İngiltere merkezli sağlık veri şirketi Airfinity yaptığı açıklamada, Çin’deki enfeksiyonların muhtemelen günde bir milyondan fazla olduğunu ve resmi verilerin aksine günde 5 binden fazla ölümle sonuçlandığını söyledi.
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TEST MERKEZLERİ KAPATILMIŞTI
Komisyonun toplantıda paylaştığı rakamların nasıl hesaplandığı bilinmiyor. Çin, pandemi kurallarını gevşetme kararı kapsamında PCR test merkezlerini kapatmış ve asemptomatik vakaların kaydedilmeyeceğini açıklamıştı. Ayrıca Kovid-19’a yakalanıp sadece zatürre veya solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin ölümlerinin pandemi kaynaklı can kaybı olarak sayılacağı belirtilmişti.
BÜYÜK KENTLERİN YARISI ENFEKTE
Financial Times’la Bloomberg’e konuşan ve kimliklerini açıklamayan Çinli yetkililer, halktan gizlenen verileri Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin direktör yardımcısı Sun Yang’ın toplantıda kendilerine sunduğunu söyledi. Buna göre Sun, 22 milyon insanın yaşadığı başkent Pekin’le 81 milyon sakini bulunan Siçuan’da halkın neredeyse yarısının Kovid-19’a yakalandığını ifade etti. Uzmanların değerlendirmesine göre yeni dalganın bu denli etkili olmasının arkasındaki sebep Çinlilerin büyük çoğunluğunun daha önceki dalgaları virüse karşı bağışıklık kazanmadan atlatması olarak gösteriliyor. Diğer yandan Çin medya kuruluşlarına göre yaşlılar, kent merkezlerinden kırsal bölgelere gitmeye başladı. Virüs tehdidinin şehir merkezlerinde daha yoğun olması sebebiyle böyle bir karar alınmış olabileceği belirtildi.
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‘NOEL’DE EVDEN ÇIKMAYIN’ UYARISI
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yerel ve uluslararası kamuoyundan eleştiri toplayan “sıfır Kovid” uygulamasında seyahat kısıtlamaları ve toplu test faaliyetleriyle imalat, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere kısıtlama getirilmesi gibi geniş ölçekli tedbirler alınmıştı. Vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen bu strateji, geçen ay ülkenin farklı şehirlerinde patlak veren eylemlerin ardından hafifletilmişti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu haftaki açıklamasında artan vakalar nedeniyle ülkedeki hastanelerin dolmaya başladığını bildirmişti. Şangay Belediye Sağlık Komisyonu, artan Kovid-19 vaka sayısı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle özellikle gençleri Noel’i evde geçirmeye ve kalabalık etkinliklerden kaçınmaya çağırdı.
ÇİNDAO'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI: 500 BİN
Çin'de Şandong eyaletine bağlı kıyı kenti Çindao belediyesinin sağlık dairesi başkanı Bo Tao, cuma günü kentte günlük yaklaşık yarım milyon yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü öne sürdü. Yerel yetkilinin açıklaması Çin hükümetinin duyurduğu resmi rakamlarla büyük farklılık gösterdi ve hemen yayından kaldırıldı. Daha önce Pekin'de krematoryum ve cenaze evlerinde yoğunluk yaşandığı ve yine ölüm ve vaka sayılarının resmi açıklamalara yansımadığı gündeme gelmişti.