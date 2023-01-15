Dünya Çinde üretilen elektrikli otomobil pillerinin toplam şarj kapasitesi 2022de yüzde 130,2 arttı
ASYA

Çin'de üretilen elektrikli otomobil pillerinin toplam şarj kapasitesi 2022'de yüzde 130,2 arttı

Çin'de elektrikli otomobillerde kullanım amacıyla üretilen lityum iyon pillerin toplam şarj kapasitesinin, 2022'de önceki yıla oranla yüzde 130,2 artış gösterdiği bildirildi. Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) aktardığı bilgilere göre, 2022'de "yeni enerji aracı" (NEV) üretimi yine önceki yıla göre yüzde 96,9, satışları yüzde 93,4, ihracatı ise yüzde 120,2 arttı.

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Haber Merkezi AA
Çinde üretilen elektrikli otomobil pillerinin toplam şarj kapasitesi 2022de yüzde 130,2 arttı
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Çin Otomotiv Bataryası İnovasyon Birliğinin verilerine göre, 2022'de "yeni enerji aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobiller için toplam 183,8 gigavatsaat kapasiteli pil üretimi gerçekleştirildi.

Yıl boyunca elektrikli otomobiller için üretilen toplam şarj kapasitesi, 2021'e göre yüzde 130,2 arttı. Bu, toplam lityum iyon pil kapasitesinin yüzde 62,4'ünü oluşturdu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, 2022'de NEV üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,9, satışları yüzde 93,4, ihracatı da yüzde 120,2 artış kaydetti.

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