Çin’de bir ayda 59 bin 938 kişi Covid-19’a bağlı nedenlerden öldü

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Tıbbi Yönetim Bürosu Başkanı Jiao Yahui, hayatını kaybedenlerin 5 bin 503’ünün Covid-19’a bağlı solunum yetmezliğinden, 54 bin 435’inin ise yine Covid-19’a bağlı farklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Yahui, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80.3 olduğunu belirtti.
Kış, solunum yolu hastalıklarını tetikledi Yahui, kış mevsiminin özellikle yaşlılarda solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini ve Covid-19 enfeksiyonu ile birleşen bu hastalıkların ölüme yol açtığını söyledi.
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2019un son günlerinde ortaya çıktıktan sonra farklı mutasyonlarla küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Kovid-19 salgını, başladığı ülke olan Çinde yeniden hızını ve etkisini artırdı.
Salgının başlamasından bir süre sonra Sıfır Kovid-19 politikası izlemeye başlayan ve bu kapsamda çok sıkı gözetleme, test, karantina uygulamalarını hayata geçiren Pekin yönetimi, hem halktan gelen tepkiler hem de ekonomideki durgunlukla birlikte bu yasakları ve kısıtlamaları kaldırmıştı.
MORGLAR DOLDU, YENİ VARYANT ENDİŞESİFakat kısıtlamaların kaldırılmasından sonra geçen kısa süre içerisinde Çinde vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya başladı. Fransız haber ajansı AFP, önceki gün servis ettiği haberde, morglarda yer kalmadığını ve ölümlerin hızla arttığını belirtirken, ABDnin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de endişe yaratan bir gerçeğe parmak bastı. Bloomberg, Çinde oluşan yeni Kovid tsunamisinin yeni ve daha tehlikeli bir varyanta evrilebileceğini ve böyle bir durumun ise bütün dünyayı etkisi altına alabileceğini aktardı.
En son Omicron varyantıyla yeni ve küresel bir mutasyon oluştuğuna dikkat çeken uzmanlar, Çin salgının başından beri işe yaradığı kanıtlanan mRNA aşılarını kullanmadı. Ve bu sebeple Çin halkının bağışıklığı düşük olduğu için hastalık daha bulaşıcı bir virüs haline gelmiş olabilir yorumunu yaptı.
HIZLICA HAREKETE GEÇİLMELİ, TEHLİKE BÜYÜKÇin hükümetinin Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları ile ilgili resmi bilgiler vermediğini ve vaka ve ölüm sayılarını gizlediğini öne süren Profesör Daniel Lucey de bu duruma dikkat çekti.
Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Derneğinde görev alan ve aynı zamanda Dartmouth Üniversitesinde görevli olan Lucey, Çinde önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda Omicronun yeni alt varyantlarının oluşması kesin. Fakat bunu erken tespit etmeli ve hızlı harekete geçmeliyiz. Bu yeni varyant daha bulaşıcı, daha ölümcül olabilir, ilaçları, aşıları aşabilir. Ayrıca bu varyantları tespit etmek de daha zor olabilir dedi.
DELTA VARYANTI GİBİ OLABİLİRÖte yandan Lucey, 2020nin sonlarında Hindistanda ortaya çıkan ve daha ölümcül ve tehlikeli olan Delta varyantının bir benzerinin yaşanabileceğine dikkat çekti. Böyle bir senaryo olmasının kesin olmadığını fakat dünyanın buna hazır olması gerektiğini söyleyen uzmanlar, Çindeki durumun yeni varyantlar için bir zemin oluşturduğunu söyledi.
New South Wales Üniversitesinde görevli olan Stuart Turville ise, Bağışıklık dünya genelinde koruma sağlıyor fakat Çinde bağışıklık düşük olduğu için durum çok daha farklı dedi.
Bloomberge konuşan Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsünde görevli Alex Sigal de Bağışıklık seviyesi çok düşük olduğu için yeni virüslerin çıkması için bir zemin oluşuyor dedi.
Çin'de Kovid-19 vakaları yeniden patladı: Morglarda yer kalmadı yeni varyant uyarısı geldi
Çin'de etkisini kaybeden Kovid-19 vaka sayıları son dönemde hızla artıyor. Bazı hastanelerin morglarında yer kalmazken, uzmanlar delta gibi yeni bir varyantın ortaya çıkmasından endişe ediyor.
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