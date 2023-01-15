Çin’de bir ayda 59 bin 938 kişi Covid-19’a bağlı nedenlerden öldü

MORGLAR DOLDU, YENİ VARYANT ENDİŞESİFakat kısıtlamaların kaldırılmasından sonra geçen kısa süre içerisinde Çinde vaka ve ölüm sayıları hızla artmaya başladı. Fransız haber ajansı AFP, önceki gün servis ettiği haberde, morglarda yer kalmadığını ve ölümlerin hızla arttığını belirtirken, ABDnin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg de endişe yaratan bir gerçeğe parmak bastı. Bloomberg, Çinde oluşan yeni Kovid tsunamisinin yeni ve daha tehlikeli bir varyanta evrilebileceğini ve böyle bir durumun ise bütün dünyayı etkisi altına alabileceğini aktardı.