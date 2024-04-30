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Dünya

Çinli taykonotlar 6 aylık uzay görevini tamamlayarak dünyaya döndü

Çin Uzay İstasyonu, Shenzhou-17 mürettebatının 6 aylık uzay görevini tamamlayarak bugün Dünya'ya döndüğünü duyurdu. 25 Ekim 2023'de fırlatılan uzay aracının inişi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi” ifadeleri kullanıldı.

15:17 - 30/04/2024 Salı
DHA
Çinli taykonotlar 6 aylık uzay görevini tamamlayarak dünyaya döndü
Çinli taykonotlar 6 aylık uzay görevini tamamlayarak dünyaya döndü
Çin Uzay İstasyonu, Shenzhou-17 mürettebatının 6 aylık uzay görevini tamamlayarak bugün Dünya'ya döndüğünü duyurdu.

Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 isimli insanlı uzay aracının dönüş kapsülü bugün Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi. Çin Uzay İstasyonu 25 Ekim 2023'de fırlatılan uzay aracının inişi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada,
“Taykonotlar Tang Hongbo, Tang Shengjie ve Jiang Xinlin'i taşıyan Shenzhou 17 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Salı günü Kuzey Çin'in İç Moğolistan özerk bölgesindeki Dongfeng iniş alanına indi”
dedi.


#Uzay
#Çin
#taykonot
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