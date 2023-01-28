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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika’daki Türklere telefonla hitap etti: 14 Mayıs'ta Avrupa en güzel cevabı verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala aracılığıyla Belçika'daki Türklere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek." dedi.

00:29 . 28/01/2023 Cumartesi
AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin Belçika’nın Heusden-Zolder bölgesinde “Belçika’da Avrupalı Türklerle Buluşuyoruz” etkinliğine telefonla katılarak konuşma yaptı.


Belçika’daki vatandaş buluşmasına gösterilen ilgiye teşekkürlerini ileten Erdoğan, kendisinin de bugün Bilecik’te toplu açılışa katıldığını ve 30 bin kişinin katıldığı miting yaptığını söyledi.


Erdoğan,
“Yağmura rağmen hamdolsun halkımız şimdiden 14 Mayıs’a hazırlanıyor. Ben inanıyorum ki Belçika’da sizler şimdiden seçime hazırlanıyorsunuz.”
diye konuştu.

Seçime hazırlanan tüm görevlilere Türkiye’den selamlarını gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek." şeklinde konuştu.

Ala: "Her probleminiz bizim için çok kıymetlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Belçika’da ve Türkiye’de seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, oy kullanmanın önemini vurguladı, oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.


Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin en alt kademesine kadar, sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyoruz ve oralarda mutlaka değerlendiriliyor." dedi.

Türkiye’nin Belçika ve AB ilişkilerini "kazan-kazan" politikası çerçevesinde yürüttüğünü ifade eden Ala, Türkiye’nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldiğini bildirdi.

Ala, Türkiye’nin son olarak Ukrayna tahılının dünyaya açılması, Rusya-Ukrayna esir takası, iki ülkenin bakanlarının buluşturulması gibi diplomatik başarılara imza attığını dile getirdi. Ala, bunun Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle mümkün olduğunu vurguladı.


Dünyanın tüm ülkelerinde sorunlar olduğunu, Türkiye’nin fırsatlara odaklanarak sorunların altında kalmadan çözümler aradığını söyleyen Ala, sorunları en az maliyetle çözmenin yolunun siyaset ve demokrasi olduğunu, İslam dünyasında demokrasisi Türkiye ile yarışacak ülke bulunmadığını bildirdi.


"Türkiye’yi de Belçika’yı da daha ileri götürmek istiyoruz." diyen Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin geri götürülmesine yönelik çabaları Türk halkının bozduğunu vurguladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2025 yılında bitiriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 2025 yılında bitiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilecik'teki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Yapımı süren Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı da inşallah 2025 yılında bitiriyoruz.'' açıklamasında bulundu. 'Bizim hayallerimiz hep barışa ve hakkaniyete dönüktür' diyen Erdoğan, ''Ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser, hizmet, siyasi etkinlik, ekonomik altyapı, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz. Bazı tarihçilere göre bugün 724'üncü kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır'' ifadelerini kullandı.


#14 Mayıs
#Belçika
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#SEÇİM
#Türkler
2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika’daki Türklere telefonla hitap etti: 14 Mayıs'ta Avrupa en güzel cevabı verecek
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