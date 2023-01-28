Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika’daki Türklere telefonla hitap etti: 14 Mayıs'ta Avrupa en güzel cevabı verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyetin Belçika’nın Heusden-Zolder bölgesinde “Belçika’da Avrupalı Türklerle Buluşuyoruz” etkinliğine telefonla katılarak konuşma yaptı.





Belçika’daki vatandaş buluşmasına gösterilen ilgiye teşekkürlerini ileten Erdoğan, kendisinin de bugün Bilecik’te toplu açılışa katıldığını ve 30 bin kişinin katıldığı miting yaptığını söyledi.





Erdoğan, “Yağmura rağmen hamdolsun halkımız şimdiden 14 Mayıs’a hazırlanıyor. Ben inanıyorum ki Belçika’da sizler şimdiden seçime hazırlanıyorsunuz.” diye konuştu.

Seçime hazırlanan tüm görevlilere Türkiye’den selamlarını gönderdiğini ifade eden Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek." şeklinde konuştu.

Ala: "Her probleminiz bizim için çok kıymetlidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala da Belçika’da ve Türkiye’de seçimlerin yaklaştığına işaret ederek, oy kullanmanın önemini vurguladı, oy kullanma hakkı olan herkesin bulundukları toplumlara siyasal katılım sağlaması gerektiğini ifade etti.





Ala, Türk toplumunun ihtiyaçlarını dinledikten sonra sorunlara çare bulmak için çalışacaklarını belirterek, "Dile getirdiğiniz her probleminiz bizim için çok kıymetlidir. Onu alıyoruz, devletin en alt kademesine kadar, sonunda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyoruz ve oralarda mutlaka değerlendiriliyor." dedi.

Türkiye’nin Belçika ve AB ilişkilerini "kazan-kazan" politikası çerçevesinde yürüttüğünü ifade eden Ala, Türkiye’nin bölgesel bir güç, küresel bir aktör haline geldiğini bildirdi.

Ala, Türkiye’nin son olarak Ukrayna tahılının dünyaya açılması, Rusya-Ukrayna esir takası, iki ülkenin bakanlarının buluşturulması gibi diplomatik başarılara imza attığını dile getirdi. Ala, bunun Türk halkının ortaya koyduğu iradeyle mümkün olduğunu vurguladı.





Dünyanın tüm ülkelerinde sorunlar olduğunu, Türkiye’nin fırsatlara odaklanarak sorunların altında kalmadan çözümler aradığını söyleyen Ala, sorunları en az maliyetle çözmenin yolunun siyaset ve demokrasi olduğunu, İslam dünyasında demokrasisi Türkiye ile yarışacak ülke bulunmadığını bildirdi.





"Türkiye’yi de Belçika’yı da daha ileri götürmek istiyoruz." diyen Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’nin geri götürülmesine yönelik çabaları Türk halkının bozduğunu vurguladı.







