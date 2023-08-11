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Dünya

DEAŞ'tan Suriye'de 'bu yılki en ölümcül' saldırı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor'da gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, Esed rejimine bağlı Suriye ordusundan 23 askerin öldüğü belirtildi.

15:32 . 11/08/2023 Cuma
Diğer
Suriye

Suriye

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ tarafından Esed rejimine bağlı askerlerin bulunduğu otobüsün çevrelendiği belirtildi.

Otobüse ateş açıldığı, Esed rejimine bağlı 23 Suriyeli askerin öldüğü aktarıldı.

Saldırılar arttı

Olay, DEAŞ'ın "bu yılki en ölümcül saldırısı" olarak nitelendirildi.

DEAŞ'ın son haftalarda Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda saldırıları arttırdığına dikkat çekildi.


İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütlerine maddi kaynak sağlamayı amaçladığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan incelemede, sosyal medya platformları üzerinden söz konusu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para topladıkları tespit edilen 6 şüphelinin kimlik bilgileri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

#DEAŞ
#Suriye
#saldırı
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