DEAŞ'tan Suriye'de 'bu yılki en ölümcül' saldırı

Suriye
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ tarafından Esed rejimine bağlı askerlerin bulunduğu otobüsün çevrelendiği belirtildi.
Otobüse ateş açıldığı, Esed rejimine bağlı 23 Suriyeli askerin öldüğü aktarıldı.
Saldırılar arttı
Olay, DEAŞ'ın "bu yılki en ölümcül saldırısı" olarak nitelendirildi.
DEAŞ'ın son haftalarda Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda saldırıları arttırdığına dikkat çekildi.