Dünya Dendiası Libya çarptı Yunan Dışişleri Bakanından yeni skandal
AVRUPA

Dendias’ı Libya çarptı: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan yeni skandal

Libya’da diplomatik krize sebep olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Trablus hükümetini hedef alan skandal bir açıklama yaptı. Dendias, Türkiye’yi ve Libya’nın meşru hükümetini engellemek amacıyla, Libya’nın doğusundaki darbeci Hafter ve Temsilciler Meclisi ile ilişkileri güçlendireceklerini belirtti. Dendias, Libya hükümetini “güç gaspı” ile de suçlayarak adeta saçmaladı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Dendias’ı Libya çarptı: Yunan Dışişleri Bakanından yeni skandal
Yunan Dışişleri Bakanı'ndan yeni skandal.

Yunanistan’ın kriz çıkarmakla görevli Dışişleri Bakanı Nikos Dnedias’ın Libya’nın Türkiye ile imzaladığı anlaşmalara yönelik hazımsızlığı ve düşmanlığı her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Dendias, üstü kapalı olarak ülkede ikili yönetimi derinleştirmeye yönelik bir tehditte bulundu. Geçen hafta içi, Trablus’a uçağıyla inen, ancak Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin Dışişleri Bakanı’yla görüşmeyi reddederek, Bingazi’de savaş suçlusu ve darbeci Hafter’in kollarına koşan Dendias, boyundan büyük sözlerine yenisini kattı. Libya Observer internet sitesinin haberine göre, Dendias, Libya’nın meşru hükümetinin Türkiye ile imzaladığı anlaşmalara karşı, ülkenin doğusundaki yapı ve Libya temsilciler Meclisi’yle ilişkileri sürdürme ve güçlendirme açıklamasında bulundu.

SAÇMALAMADA ÜSTÜNE YOK

Akdeniz bölgesinde Türkiye düşmanlığını körükleme görevi yürüten, kriz mimarı Dendias, Libya’nın meşru hükümetini, “güç gaspı” ile suçlayarak yeni bir skandala da imza attı. Dendias, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi hedefe koyarak, “Libya’da gücü gasp ettiği ve Türkiye ile yasa dışı anlaşmalar imzalayarak ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek ile suçlayarak” adeta saçmaladı.

ÇİFT BAŞLI YÖNETİMİ KÖRÜKLEYECEK

  • Atina’nın amacının, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı meşru anlaşmaları engellemek ve sözleşmelerin genişletilmesine mani olmak diye niteleyen Dendias, bu çerçevede Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Açıklama, Atina’nın Libya’da çift başlı yönetimi körüklemek gibi boyundan büyük işe kalkışmak niyetinde olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE DARBECİ KOALİSYONU PARÇALADI

Türkiye, 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırı anlaşmasından sonra Trablus hükümetini devirmek için kurulan, aralarında Fransa, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin darbeci Hafter’i desteklediği koalisyonu, güçlü duruşuyla parçalamayı başarmıştı. Dendias’ın hangi ülkelere güvenerek, Libya’da yeni bir kalkışmayı körüklemek istediği soru işareti oluşturdu. Uzmanlar Atina’nın mevcut kapasitesinin böylesi bir senaryo için yeterli olmadığını kaydediyor.

Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu:
FOTOĞRAF 7
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Yunan Bakan, Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer dedi.
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta Ukraynanın başkenti Kievi ziyaret etti.
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Dendias, kamikaze drone saldırıları sonucu ağır hasarların meydana geldiği noktada inceleme yaptı.
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Ziyaretini Kathimerini gazetesine değerlendiren Dendias, bir kez daha Türkiyeyi suçlamaya çalıştı.
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YİNE TÜRKİYEYİ SUÇLADIDendias, Türk tarafı, tamamen Rus yöntemlerini benimsemiş durumda. iddiasını ortaya attı.Ege ve Doğu Akdenizde yaşanan ihtilafa işaret eden Dendias, Ankaranın kendilerine Ukrayna olmak istemiyorsanız dikkatli olun şeklinde mesaj gönderdiğini savundu.
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KİEV, NEYLE KARŞILAŞTIĞIMIZI AÇIKLAMAK İÇİN İDEAL BİR YERYunan Bakan, söz konusu değerlendirmesinde, şu görüşlerini ileri sürdü.Bombalanan Kiev, bir bakıma, biz Yunanlıların neyle karşı karşıya olduğunu dünya toplumuna açıklamak için ideal bir yer.
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Hem mevkidaşımla (Dmitro Kuleba) hem de Başkan Zelensky ile olan temaslarımda, ortak zorlukların daha da farkına vardım. İki ülkenin doğusunda büyük ve agresif komşular var.
Kiev'e giden Yunan Bakan Dendias korktu: "Türkiye'nin bize neler yapabileceğini gördüm"
Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik küstah suçlamalarda bulundu. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi provoke etmeye çalışan Atina'nın bakanı, Kiev'deki savaşın dehşetini görünce gerçeği anladı. Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunmaya devam eden Dendias, "Bombalanan Kiev, neyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamak için ideal bir yer" dedi.

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