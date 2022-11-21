Dendias’ı Libya çarptı: Yunan Dışişleri Bakanı'ndan yeni skandal

Yunanistan’ın kriz çıkarmakla görevli Dışişleri Bakanı Nikos Dnedias’ın Libya’nın Türkiye ile imzaladığı anlaşmalara yönelik hazımsızlığı ve düşmanlığı her geçen gün daha da büyüyor. Son olarak Dendias, üstü kapalı olarak ülkede ikili yönetimi derinleştirmeye yönelik bir tehditte bulundu. Geçen hafta içi, Trablus’a uçağıyla inen, ancak Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin Dışişleri Bakanı’yla görüşmeyi reddederek, Bingazi’de savaş suçlusu ve darbeci Hafter’in kollarına koşan Dendias, boyundan büyük sözlerine yenisini kattı. Libya Observer internet sitesinin haberine göre, Dendias, Libya’nın meşru hükümetinin Türkiye ile imzaladığı anlaşmalara karşı, ülkenin doğusundaki yapı ve Libya temsilciler Meclisi’yle ilişkileri sürdürme ve güçlendirme açıklamasında bulundu.

SAÇMALAMADA ÜSTÜNE YOK

Akdeniz bölgesinde Türkiye düşmanlığını körükleme görevi yürüten, kriz mimarı Dendias, Libya’nın meşru hükümetini, “güç gaspı” ile suçlayarak yeni bir skandala da imza attı. Dendias, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi hedefe koyarak, “Libya’da gücü gasp ettiği ve Türkiye ile yasa dışı anlaşmalar imzalayarak ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek ile suçlayarak” adeta saçmaladı.

REKLAM

ÇİFT BAŞLI YÖNETİMİ KÖRÜKLEYECEK

Atina’nın amacının, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı meşru anlaşmaları engellemek ve sözleşmelerin genişletilmesine mani olmak diye niteleyen Dendias, bu çerçevede Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Açıklama, Atina’nın Libya’da çift başlı yönetimi körüklemek gibi boyundan büyük işe kalkışmak niyetinde olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE DARBECİ KOALİSYONU PARÇALADI

Türkiye, 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırı anlaşmasından sonra Trablus hükümetini devirmek için kurulan, aralarında Fransa, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin darbeci Hafter’i desteklediği koalisyonu, güçlü duruşuyla parçalamayı başarmıştı. Dendias’ın hangi ülkelere güvenerek, Libya’da yeni bir kalkışmayı körüklemek istediği soru işareti oluşturdu. Uzmanlar Atina’nın mevcut kapasitesinin böylesi bir senaryo için yeterli olmadığını kaydediyor.