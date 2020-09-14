Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Dışişleri ile MİT koordinasyonu Diplomatik istihbaratta Türkiye sınıf atladı
AVRUPA

Dışişleri ile MİT koordinasyonu: 'Diplomatik istihbarat'ta Türkiye sınıf atladı

Dışişleri Bakanlığı ile MİT arasındaki koordinasyonun güçlenmesi sayesinde Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönem başladı. 2010'lu yılların başında MİT bünyesinde kurulan 'dış istihbarat analizi' ile birlikte diplomasi ve istihbarat birimleri önemli roller üstlendi. Gelinen noktada, Suriye rejimi ve Mısır gibi ülkerle en kritik konular 'istihbarat' düzeyinde ele alınıyor. Diplomatik istihbarat konusunda Türkiye'nin her geçen gün kurumsallaştığına dikkat çeken uzmanlar, "Hem teknik bilgileri hem de özel metotlarla elde ettikleri bilgiler istihbaratçıları, örneğin diplomatlardan, oldukça farklı bir konuma getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
MİT Başkanı Hakan Fidan.
MİT Başkanı Hakan Fidan.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son yıllarda bölgede en güçlü istihbarat örgütü olduğunu farklı olay ve zamanlarda kanıtladı.

Irak ve Suriye gibi ülkelerdeki yerel ağ unsurları sayesinde hem üst düzey teröristlerin etkisiz hale getirilmesinde, hem de kaçırılan yabancı ülke vatandaşlarının terör kamplarından kurtarılmasında kritik roller üstlendi.

MİT'in başarıları bununla sınırlı değil. Özellikle 2010'lu yılların başında kurulan 'dış istihbarat analizi' sayesinde MİT, diplomasi konusunda önemli faaliyetlere imza attı.

Dışişleri Bakanlığı ile MİT arasında başarılı koordinasyon, Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönem başlattı.

MİT DİPLOMASİDE KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı gelinen noktada Türkiye'nin ulusal güvenliğini ilgilendiren en kritik konularda önemli roller üstleniyor. Türkiye, bir tarafta Suriye rejimi ile diğer tarafta Mısır hükümeti ile görüşmelerini 'istihbarat diplomasisi' ile gerçekleştiriyor.

Peki, istihbarat diplomasisi ne demek? Son yıllarda neden önem kazandı?

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Güvenlik Analisti Dr. Kaan Kutlu Ataç, diplomasinin artık klasik uygulamalarından çok daha geniş bir alana hakim olması gerektiğini söyledi.

Dr. Kaan Kutlu Ataç, birçok üniversitede 'istihbarat ve uluslararası ilişkiler' dersleri veriyor.

Uluslararası ilişkilerde 'istihbarat örgütlerinin' özel konumunun oldukça önem kazandığını belirten Ataç, şöyle devam etti:

  • "Bugün diplomasi, gastronomi diplomasisi denilen bir alanda da faaliyet göstermek zorundadır. Kaldı ki siyasi karar alıcının gözü kulağı olan istihbarat örgütlerinin hem müttefiklerinin hem de hasımlarının niyetlerinin okunması konusunda anlık bilgilere sahip olduğu göz önüne alınırsa, karar almada ve siyasetin icrasında istihbarat örgütlerinin özel konumu daha iyi anlaşılabilir. Geleneksel olarak istihbarat örgütlerinin siyasi karar alıcıya analitik bilgilendirme yapılması yeterli değildir. İcra safhasında ihtiyaç duyulan sentetik yaklaşım da gereklidir."

İSTİHBARATÇI DIŞ POLİTİKADA KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR

İstihbaratçıların hem teknik bilgiler, hem de özel motodlarla elde ettiği bilgiler sayesinde diplomatlardan daha önemli hale geldiğini söyleyen Ataç, şu ifadeler yer verdi:

"Unutmamak gerekir ki istihbarat örgütleri devletler arasındaki ilişkiler ne kadar gergin olursa olsun, çatışmaya doğru eğilim gösterirse göstersin ve hatta savaş hali olsun düşmanlarıyla dahi temaslarını sürdürebilen özel bir konuma sahiptir. Onun için Batı’da birçok istihbarat örgütüne “özel servis” denir. Buradaki özellik mesleğin doğasındaki bu sentetik yapıdan kaynaklanmaktadır. İstihbarat diplomasisi kullanım olarak yeni bir kavram olsa da aslında 15. yüzyılda daimi diplomatik misyonların ihdasından bu yana vardır. Şöyle düşününün: terörizm, güvenlik, doğal afet, insani krizler, küresel sağlığı tehdit eden salgınlar gibi açık ve acil milli ve uluslararası güvenlik sorunlarına hemen müdahale etmek zorunda olan bir hükümet başkanı bu tür sorunların derhal çözülmesi hususunda en çok hangi meslek grubunun yanında yer almasını ister? Tabi ki, yerel ve küresel gelişmeleri 7/24 hükümetlerine rapor etmekle görevli istihbarat servislerinin. Çünkü siyasi karar alıcıyla istihbarat örgütü arasında kilit role sahip servis başkanı, sorunların ele alınması ve çözülmesi konusunda muhtemelen en donanımlı bilgiye sahip olan bürokrattır. Örgütünün analitik düzeyini sentetik alana taşıyabilecek olan da o dur. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanının son dönemdeki yaklaşımı da bunu destekler mahiyettedir. Türk servisinin 2018 Faaliyet Raporu’nda da ifade edildiği gibi 'klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü' anlaşılıyor."

ANKARA BÜYÜKELÇİLERİ BUGÜN İSTİHBARATIN BAŞINDA

ABD, Fransa ve İngiltere istihbaratının başındaki isimlerin geçmişte Ankara'da büyükelçi olarak görev yaptığını hatırlatan Kutlu, "Bu da diplomasi ve istihbaratın doğal ilişkisinin tezahürüdür" diye konuştu.

"DIŞ POLİTİKA ALANINDA 'ANAHTAR PERSONEL' OLACAK"

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin de istihbarat örgütlerinin liderliğinde gerçekleştiğin dikkat çeken Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstihbarat diplomasisi bizi bu anlamıyla farklı bir meslek grubunun artık yerleşik bir kurumsallığa doğru gittiğine de işaret ediyor. Devletlerin 21. yüzyıldaki kompleks güvenlik sorunlarının çözümünde benim bir süredir üzerinde hassasiyetle durduğum yeni mesleğin yaratılıyor olması önemlidir: Hybrid Proffesionalism/Melez Meslek. Askeriye-Diplomas-İstihbarat üçgenindeki mesleki donanımını sağlamlaştırmış bir memurun diplomat-istihbaratçı/istihbaratçı-diplomat gibi farklı mesleki altyapılarda yetiştikten sonra siyasi karar alıcının vazgeçmek istemeyeceği bürokrat olacağı kolaylıkla ifade edilebilir. Bu anlamda 21. yüzyılın yukarıda ifade ettiğimiz sorunlarının çözümünde hybrid proffesionalism dış politika alanında anahtar personel olacaktır.

Dolayısıyla istihbaratın kendine has yöntemleriyle de yoğrulmuş bir eğitimden geçen diplomatın başarısız olması için özel bir çaba gerekir. Bunun tam tersi de doğrudur. Diplomasinin incelikleri konusunda temayüz etmiş bir istihbaratçının ülkesinin menfaatleri konusunda hasımlarına kolay kolay geçit vermeyeceği de açıktır."

'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi
OYNAT 01:49
'MİT'in ana karargah binası 'kale bina' görüntülendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara'da yapımı devam eden ve 'kale bina' olarak adlandırılan ana karargah binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Etimesgut'ta yaklaşık 5 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarla çevrili binada, sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemler de bulunuyor.


Abone Ol Google News
Altı il içinsağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

​Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Vücudu işgal böyle başlıyor

Vücudu işgal böyle başlıyor

Solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı.
Dışişleri ile MİT koordinasyonu: Diplomatik istihbaratta Türkiye sınıf atladı

Öğrenci<br>yurtlarına ulaştı

Öğrenci
yurtlarına ulaştı

​Çanakkale Gökçeada'da korkutan yangın.
Faaliyetlerine<br>devam edecek

Faaliyetlerine
devam edecek

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması.
Yolcu<br>otobüsü devrildi

Yolcu
otobüsü devrildi

​İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Ertuğrul mesajı

Ertuğrul mesajı

​Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollayan Fransa'ya gönderme.
Sonu Napolyon<br>gibi olacak

Sonu Napolyon
gibi olacak

​Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var.
BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

​Peygamberimize hakaret edip, "Araplara ölüm" sloganları atan takıma sponsor oldular.
Tüm hastalar<br>'keşke' diyor

Tüm hastalar
'keşke' diyor

K​oronavirüsü yenen doktorlar yaşadıkları acı tecrübeleri anlattı.
Hafter'e isyan

Hafter'e isyan

​Darbeci Hafter'in sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı.
İhanete<br>karşı çıkın

İhanete
karşı çıkın

​Filistinli gruplardan Arap ve İslam dünyasına çağrı.
Tahrik ziyareti!

Tahrik ziyareti!

Sakelaropulu sözde kurtuluş günü töreni için Meis Adası'na gitti.
Yunan askeri<br>mültecileri vurdu

Yunan askeri
mültecileri vurdu

​Türk polisi bize sahip çıktı ve kardeşimi hastaneye götürdü.
Kovid-19 ilacı<br>burada üretiliyor

Kovid-19 ilacı
burada üretiliyor

​Üretilen tüm ilaçlar Türkiye'deki koronavirüs hastalarına veriliyor.
Toz fırtınası<br>devam edecek mi?

Toz fırtınası
devam edecek mi?

Konuya ilişkin konuşan ​Prof. Dr. Hüseyin Toros uyarılarda bulundu.
Hızlı bakım<br>hızlı üretim

Hızlı bakım
hızlı üretim

​Otomotiv fabrikaları talebe yetişmeye çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.