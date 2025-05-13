Elon Musk'tan sürpriz karar: Tesla üretimi durdurdu işçiler evlerine gönderildi

Milyarder iş adamı Elon Musk, Memorial Day (Anma Günü) haftasında Tesla'nın Austin’deki fabrikasında Model Y ve Cybertruck üretim hatlarını durdurma kararı aldı.





Bussines Insıder'a konuşan 3 işçi, izin sürelerinin alışılmadık derecede uzun olduğunu ve geçen yıl aynı dönemde üretimin faaliyette olduğunu söylediler.





Sürekli eve erken gönderiyorlar

Geçen sene teslimatta yüzde 13 oranında bir düşüş yaşayan Tesla'da, geçen ay da Cybertruck üretim hedefleri düşürüldü ve birçok işçi başka bölümlere alındı. Bunun ardından geçtiğimiz şubat ayından beri çalışma programlarının sık sık aksadığını ve birçok kez eve erken gönderildiklerini söyleyen işçiler, geleceklerini parlak görmüyor.





Bir süredir fabrikanın fazla mesai konusunda çok katı bir tutum sergilemeye başladığını ifade eden işçiler, fazla mesai yapan çalışanlara disiplin cezası tehdidinde bulunulduğunu anlattı.



