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Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham: Ölü ve yaralılar var

Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham: Ölü ve yaralılar var

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:1510/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Emevi Camii'nde izdiham yaşandı
Emevi Camii'nde izdiham yaşandı

Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında çıkan izdihamda en az 3 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ve yapılan kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin yaralı olduğu belirlendi.


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Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham: Ölü ve yaralılar var
Dünya / Ortadoğu
10 Ocak, Cuma

Şam’da Emevi Camisi'nde cuma namazı kılındığı sırada aşırı kalabalıktan izdiham oluştu. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde beşinci özgür cuma namazı kılınırken izdiham yaşandı.


Üç kişi hayatını kaybetti


Emevi Camii'ndeki izdihamda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Söz konusu izdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı olduğu söylendi.


Yaralılara ilk müdahalenin cami cemaatinin yaptığı öğrenildi.

Emevi Camii'nin Batı kapısında izdihamın devam ettiği belirtilirken camiden çıkışlara izin verilmediğini söylendi.



#Şam
#Emevi camii
#cuma namazı

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