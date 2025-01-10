Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ve yapılan kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin yaralı olduğu belirlendi.