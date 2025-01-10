Emevi Camii’nde Cuma namazı sırasında izdiham: Ölü ve yaralılar var

Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında çıkan izdihamda en az 3 kişi ölürken çok sayıda kişi de yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camii'nde Cuma namazı sırasında izdiham yaşandı. İzdihamda biri çocuk en az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ve yapılan kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin yaralı olduğu belirlendi.
Şam’da Emevi Camisi'nde cuma namazı kılındığı sırada aşırı kalabalıktan izdiham oluştu. Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde beşinci özgür cuma namazı kılınırken izdiham yaşandı.
Üç kişi hayatını kaybetti
Emevi Camii'ndeki izdihamda 1'i çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Söz konusu izdihamın herkesin aynı anda ön kapıya yığılmasından dolayı olduğu söylendi.
Yaralılara ilk müdahalenin cami cemaatinin yaptığı öğrenildi.
Emevi Camii'nin Batı kapısında izdihamın devam ettiği belirtilirken camiden çıkışlara izin verilmediğini söylendi.