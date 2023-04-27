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Dünya

FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin Türkiye'de seçim sonrası kanlı darbe çağrısı içeren skandal bir yazı kaleme aldı

14 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye seçimleri, Bölgesel ve küresel siyaset için önemli sonuçlar barındırması sebebiyle uluslararası medyanın sık sık gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında mide rahatsızlığı geçirmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin bir algı operasyonu başlatıldı. Spekülasyon çıkarmak için fırsat kollayan kimi kaynaklar bu durumu fırsat bildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığıyla bilinen, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı FETÖ destekçisi, Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin ise, skandal ifadelerle dolu bir yazı kaleme aldı. "Erdoğan Ölürse Kutlama İçin Çok Erken Olacak" başlıklı skandal yazıda, adeta tehdit içeren mesaj ve çağrılar yer aldı.

13:41 . 27/04/2023 Perşembe
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FETÖ destekçisi CIA elamanı Michael Rubin

FETÖ destekçisi CIA elamanı Michael Rubin

14 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye seçimleri, Bölgesel ve küresel siyaset için önemli sonuçlar barındırması sebebiyle uluslararası medyanın sık sık gündeminde.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında mide rahatsızlığı geçirmesinin ardından rahatsızlığına ilişkin bir algı operasyonu başlatıldı.


Seçim çalışmaları nedeniyle oldukça yoğun tempo sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu çirkin algı operasyonu spekülasyon çıkarmak için fırsat kollayan kimi kaynaklar için fırsat oldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığıyla bilinen, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı FETÖ destekçisi, Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin, skandal ifadelerle dolu bir yazı kaleme aldı.



Türkiye için darbe imasında bulundu

"Erdoğan Ölürse Kutlama İçin Çok Erken Olacak"
başlıklı skandal yazıda, adeta tehdit içeren mesaj ve çağrılar yer aldı.

Küstah açıklamalarda bulunan Rubin, adeta kanlı bir darbe çağrısında bulundu. Sözde demokrasi savunuculuğu yapan ABD'nin destek verdiği isim, demokrasi ile yönetilen bir ülkenin lideri için akılalmaz ifadeler kullandı.
"Erdoğan ya ölümle ya sürgünle ya hapisle ya da idamla gider"
gibi çirkin sözler kullanan Rubin, Türkiye için darbe imasında bulundu.


FETÖ'ye olan desteğini gizlemedi

"Erdoğan ölürse kutlamak için acele etmeyin"
diyerek ABD ve AB'ye seslenen isim,
"Türkiye'de toplu tasfiye yapın"
ifadeleriyle düşmanlığını açıkça ifade etti.

"Türkiye'nin son 20 yılını silmek için ilkokullardan üniversitelere, ordudan kamuya her yere müdahale edilmeli"
çağrısında bulunan Rubin,
"doğru yolda"
bir Türkiye için ABD ve AB'nin canla başla çalışması gerektiğini savundu.

"1960 ve 1980'de darbe liderlerinin mirası kötüydü ama Erdoğan'ınki daha da kötüydü. Hapishane kapıları açılmalı ve siyasi cadı avlarının kurbanları tazmin edilmelidir. Sivil toplumun içini boşalttı. Artık en azından Türkiye'de konuşulacak bağımsız bir basın yok."
Nefret ve tehdit dolu ifadeler kullanan Rubin, daha önce de 15 Temmuz darbe girişimini savunmuş ve FETÖ'ye açıktan destek vermişti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaleme aldığı analizde bu kanlı girişimin Türkiye için
"iyi bir şey"
olduğunu yazan Rubin, yaptığı son açıklamalarda da FETÖ'ye olan desteğini gizlemedi.

Türkiye'nin dış politikasına ilişkin küstah yorum

"Türk kuvvetleri Suriye, Irak ve Kıbrıs'tan çekilmelidir. Ermenistan ve Yunanistan'ı tehdit etmeyi bırakmalılar."
ifadelerini kullanan Rubin Türkiye'nin sınır güvenliğini önceleyen dış politikalarına ilişkin akıl almaz ifadeler kullanarak küstah yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.
#ABD
#Michael Rubin
#FETÖ
12 dakika önce
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