FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin Türkiye'de seçim sonrası kanlı darbe çağrısı içeren skandal bir yazı kaleme aldı

FETÖ destekçisi CIA elamanı Michael Rubin
14 Mayıs'ta yapılacak olan Türkiye seçimleri, Bölgesel ve küresel siyaset için önemli sonuçlar barındırması sebebiyle uluslararası medyanın sık sık gündeminde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında mide rahatsızlığı geçirmesinin ardından rahatsızlığına ilişkin bir algı operasyonu başlatıldı.
Seçim çalışmaları nedeniyle oldukça yoğun tempo sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu çirkin algı operasyonu spekülasyon çıkarmak için fırsat kollayan kimi kaynaklar için fırsat oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığıyla bilinen, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak kullandığı FETÖ destekçisi, Amerikan Girişimcilik Enstitüsünün (AEI) uzmanlarından Michael Rubin, skandal ifadelerle dolu bir yazı kaleme aldı.