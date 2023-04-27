FETÖ destekçisi CIA elemanı Michael Rubin Türkiye'de seçim sonrası kanlı darbe çağrısı içeren skandal bir yazı kaleme aldı

"1960 ve 1980'de darbe liderlerinin mirası kötüydü ama Erdoğan'ınki daha da kötüydü. Hapishane kapıları açılmalı ve siyasi cadı avlarının kurbanları tazmin edilmelidir. Sivil toplumun içini boşalttı. Artık en azından Türkiye'de konuşulacak bağımsız bir basın yok."