Dünya France 24 TEKNOFESTi haberleştirdi AKINCInın bu kadar hızlı geliştirilmesi şaşırtıcı
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France 24 TEKNOFEST’i haberleştirdi: AKINCI’nın bu kadar hızlı geliştirilmesi şaşırtıcı

Fransız yayın kuruluşu France 24, TEKNOFEST'e ana haber bülteninde yer verdi. İki dakikalık içerikte, Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA üzerinde duruldu. AKINCI TİHA şaşkınlığını gizlemeyen Fransızlar, "Şaşırtıcı olan şey bu cihazların nasıl hızlı geliştirildiği? Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
France 24 TEKNOFEST’i haberleştirdi: AKINCI’nın bu kadar hızlı geliştirilmesi şaşırtıcı
AKINCI TİHA

Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e, Fransız yayın kuruluşu France 24'nin ana haber bülteninde yer verildi.

AKINCI'YA YOĞUN İLGİ

Ana haber sunucusunun "Muhabirlerimiz Türk askeri endüstrisinin yeni göz bebeği İHA'lara erişme fırsatı yakaladı" sözleriyle başlayan haberde, festival alandaki coşkuya yer verildikten sonra Bayraktar TB2 SİHA ve AKINCI TİHA üzerinden duruldu.

France 24 TEKNOFEST’i haberleştirdi: AKINCI’nın bu kadar hızlı geliştirilmesi şaşırtıcı
OYNAT 01:53
France 24 TEKNOFEST’i haberleştirdi: AKINCI’nın bu kadar hızlı geliştirilmesi şaşırtıcı
Fransız yayın kuruluşu France 24, TEKNOFEST'e ana haber bülteninde yer verdi. Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA üzerinde durulan haberde, şaşkınlarını gizlemeye Fransızlar, 'Şaşırtıcı olan şey bu cihazların nasıl hızlı geliştirildiği? Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor' ifadelerine yer verildi.

FRANSIZLAR ŞAŞKIN

Baykar'ın ürettiği İHA ve TİHA'nın ilgi gördüğüne dikkat çeken Fransızlar, haberde, Türkiye'nin sahip olduğu bu teknolojiler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek Gündeme Dair Her Şey'in yaptığı çeviriye göre şu ifadelere yer verdi:

  • Libya ve Azerbaycan'daki başarısıyla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin amiral gemisi halinde geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey, bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildiği. AKINCI henüz iki yıl önce prototip halindeydi. Türkiye askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor.

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