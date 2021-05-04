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Dünya Fransa Ruanda Soykırımından kendini aklamaya çalışıyor
AVRUPA

Fransa Ruanda Soykırımı'ndan kendini aklamaya çalışıyor

Fransa'da savcılık, "Ruanda Soykırımı sırasında Fransız ordusunun Tutsileri yalnız bırakarak katliamlara kayıtsız kaldığına" dair suçlamaların reddedilmesini istedi. Fransa'daki sivil toplum kuruluşları ve katliamdan kurtulan 6 kişi, Fransa ordusunun bu katliamlardaki eylemsizliği hakkında 2005’te suç duyurusunda bulunmuştu.

Haber Merkezi AA
Fransa Ruanda Soykırımından kendini aklamaya çalışıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Fransız ordusunun katliamlar sırasında Hutulara yardım etmediği, soykırım veya insanlığa karşı suç oluşturan katliamlara bir anlaşmaya bağlı kalarak müdahale etmekten kaçınmadığı belirtildi.

Açıklamada, Ruanda Soykırımı sırasında, Haziran 1994 sonlarında ordunun Bisesero katliamlarına kayıtsız kaldığı yönündeki suçlamaların reddedilmesinin talep edildiği aktarıldı.

5 generale suçlama yöneltilmedi

Buna göre, Turkuaz Operasyonu'nda görevli 5 generale de suçlama yöneltilmedi.

Tahkikat hakimlerinin suçlamaları reddetmesi ya da soruşturmaları yeniden başlatması bekleniyor.

Fransa'daki sivil toplum kuruluşları Survie, Ibuka, FIDH ve Bisesero katliamından kurtulan 6 kişi, sivil taraf olarak Fransa ordusunun bu katliamlardaki eylemsizliği hakkında 2005’te suç duyurusunda bulunmuştu.

Paris yönetiminden taraflı rapor

Ruanda'da Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsiler'e karşı 7 Nisan 1994’te soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa hükümeti tarafından tarihçi Vincent Duclert başkanlığındaki komisyona hazırlatılan Ruanda Soykırımı raporu, Fransa'nın soykırımda ağır sorumluluğunun bulunduğunu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı görüşünü içeriyordu.

Raporun açıklanması sonrası, sivil taraflar, yeni suçlamaların ortaya çıktığı ve dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand hükümeti üyelerinin de dahil edileceği bir soruşturmanın yeniden başlatılması gerektiğini savunuyordu.

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