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Dünya

Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu için karar günü

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu bugün Anayasa Konseyi’nde ele alınacak. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik reformunu Meclis’e getirmeden, kararname ile kabul etmesi kararını değerlendirecek.

11:19 . 14/04/2023 Cuma
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Fransa'da kader günü

Fransa'da kader günü

Fransa'da emeklilik yaşının 62’den 64’e çeken düzenlemenin ardından sular durulmuyor.


Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü

İşçi sendikaları dün 12. kez kitlesel greve gitmişti. Fransa genelinde aylardır hararetli tartışmalar ve grevler yaşanıyor.


Macron’un meclisi devre dışı bırakarak yasalaştırdığı o reform için Anayasa Mahkemesi son sözü söyleyecek.


Fransa’daki muhalefet liderleri mahkemeye çağrı yaparak “ateşe kızgın yağ dökülmemeli” açıklamasında bulundu.


Mahkemeden “düzenleme anayasaya uygundur” kararı çıkarsa, ülke genelinde olayların büyümesinden endişe ediliyor.



#Fransa
#emeklilik protestosu
#grev
1 saat önce
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