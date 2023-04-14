Fransa’da tartışmalı emeklilik reformu için karar günü

Fransa'da kader günü
Fransa'da emeklilik yaşının 62’den 64’e çeken düzenlemenin ardından sular durulmuyor.
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü
İşçi sendikaları dün 12. kez kitlesel greve gitmişti. Fransa genelinde aylardır hararetli tartışmalar ve grevler yaşanıyor.
Macron’un meclisi devre dışı bırakarak yasalaştırdığı o reform için Anayasa Mahkemesi son sözü söyleyecek.
Fransa’daki muhalefet liderleri mahkemeye çağrı yaparak “ateşe kızgın yağ dökülmemeli” açıklamasında bulundu.
Mahkemeden “düzenleme anayasaya uygundur” kararı çıkarsa, ülke genelinde olayların büyümesinden endişe ediliyor.