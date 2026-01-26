Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi

Gazze'de can kaybı 71 bin 660'a yükseldi

14:4626/01/2026, понедельник
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından 3 Filistinlinin cansız bedeni ile 20 yaralı hastanelere getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 486 kişinin yaşamını yitirdiği, 1341 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 419'a yükseldiği kaydedildi.



#gazze
#israil
#soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş farkı Resmi Gazete'de yayımlandı mı 2026? Emekli 4A- 4B maaş zam farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ödeme tarihleri