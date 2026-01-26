İsrail’in Gazze’de İHA saldırısı paniğe yol açtı

Gazze’nin El-Rimal Mahallesi’nde, İsrail’in üst katına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası Al-Shawa ve Al-Hasri Kuleleri’ne sığınan yerinden edilmiş Filistinli aileler arasında panik ve korku yaşandı. İsrail saldırılarında ağır hasar gören ve güvensiz olan kulelerde kalan aileler, başka barınak bulamadıkları için tehlike ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

