Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail’in Gazze’de İHA saldırısı paniğe yol açtı

İsrail’in Gazze’de İHA saldırısı paniğe yol açtı

13:2926/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Gazze’nin El-Rimal Mahallesi’nde, İsrail’in üst katına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası Al-Shawa ve Al-Hasri Kuleleri’ne sığınan yerinden edilmiş Filistinli aileler arasında panik ve korku yaşandı. İsrail saldırılarında ağır hasar gören ve güvensiz olan kulelerde kalan aileler, başka barınak bulamadıkları için tehlike ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

#Filistin
#Han Yunus
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ YIL EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ VE GÜNLERİ 2026 OCAK AYI |3.119 TL SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları ne zaman hesaplara yatacak?