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Gazze'de yetersiz beslenen 6 yaşındaki felçli Renda ölümün pençesinde

Gazze'de yetersiz beslenen 6 yaşındaki felçli Renda ölümün pençesinde

11:4314/05/2025, Çarşamba
AA
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6 yaşındaki felçli Renda Cihad Muhammed el-Feluci açlığın pençesinde.
6 yaşındaki felçli Renda Cihad Muhammed el-Feluci açlığın pençesinde.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda, 6 yaşındaki felçli Renda Cihad Muhammed el-Feluci, ailesiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor. Eğitim yuvası olması gereken Filistin Okulu, onlar için artık bir sığınak.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Filistin Okulu'nda 6 yaşındaki felçli Renda Cihad Muhammed el-Feluci, ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor.



Geçirdiği beyin atrofisi nedeniyle felç olan küçük kız, engelli bireylere hizmet veren merkezin İsrail saldırıları sonucu kapalı olması sebebiyle uzun süredir fizik tedavi alamıyor.



İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle temel gıdalara erişimde sıkıntı yaşanması Renda'nın yetersiz beslenmesine sebep oluyor. Annesi Esmahan Fuad Yusuf el-Feluci, gıda ve sağlık hizmetlerinin yetersizliğine rağmen kızını hayatta tutmaya çalışıyor.



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