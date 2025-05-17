Hamas'tan Filistin'e destek veren Avrupalı liderlere övgü

Hamas; İrlanda, İspanya, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç ve Slovenya başbakanlarının yaptıkları Filistin konulu ortak açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avrupalı liderlerin bu pozisyonlarının, İsrail'in işlediği suçlara karşı vicdanların sesini temsil ettiği ve Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinliye karşı yürüttüğü savaşı meşrulaştırmak için kullandığı söylemin sahteliğini ortaya koyduğu aktarıldı.