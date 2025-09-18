İdam talebiyle hakim karşısında

ABD’li sağcı aktivist Charlie Kirk'ü öldürmekle suçlanan Tyler Robinson, Utah eyaletinin Provo kentindeki Dördüncü Bölge Adliyesi’nde düzenlenen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi ABD'nin Utah County Bölge Savcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Robinson'a yönelik resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı. Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten "ağır cinayet" ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı. Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

ÇEVRİMİÇİ KATILDI

Duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Robinson’un görüntüsü, salona kurulan ekrandan mahkemeye yansıtıldı. Kendine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan yeşil koruyucu bir yelek giydiği görülen Robinson, Yargıç Tony Graf’ın "Adınızı söyleyebilir misiniz" sorusuna, "Tyler James Robinson" yanıtını verdi. Robinson’a susma hakkının bulunduğunu hatırlatan Yargıç Graf, "Bugün mahkemede söyleyeceğiniz her şey aleyhinize kullanılabilir" diyerek mahkemenin Robinson’un anayasal haklarını korumak istediğini vurguladı.

DNA’SI OLAY YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Savcılar Robinson'un Kirk'ü yakındaki bir kampüs binasının çatısından bolt-action tüfekle boynundan vurduğunu iddia ediyor. Cinayet silahının tetiğinde Robinson’a ait DNA izine rastlandığı belirtildi. Utah Valley Üniversitesi kampüsünde kalabalığı yüksek bir noktadan izleyen bir polis memurunun, Losee Merkezi’nin çatısını olası bir keskin nişancı noktası olarak tespit ettiği belirtildi. Savcı Gray, memurun çatıda hemen delillere ulaştığını ve bunun üzerine polislerin güvenlik kameralarına yoğunlaşarak çatıya çıkan görüntülere ulaştığını açıkladı. Gray, Robinson’un DNA’sının olayda kullanılan tüfeğin tetiğinde bulunduğunu, Robinson’un silahı attıktan sonra ev arkadaşıyla delilleri gizlemeye çalıştığını belirtti. Belgelerde ayrıca Robinson’un, Charlie Kirk’ü öldürmeyi planladığını yazdığı bir notu klavyenin altına bıraktığı ve saldırının ardından suçunu itiraf ettiği yer aldı.

SONRAKİ DURUŞMA 29 EYLÜL’DE YAPILACAK

Utah County’yi temsilen duruşmaya katılan Avukat Greg Skordas ise Robinson’un henüz bir avukatının bulunmadığını, ancak sonraki duruşmaya dek kendisine bir yasal temsilci sağlanacağını ifade etti. Yargıç Graf, Robinson’un gelirinin düşük olması nedeniyle yasal yardım kriterlerini karşıladığını belirterek bu imkandan yararlanabileceğini söyledi. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 29 Eylül’de yapılmasına karar verdi. Utah County Savcısı Chad Grunander, duruşmada Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk adına bir koruma talebinde bulunurken, Yargıç Graf talebin kabul edildiğini söyledi.

KAÇMASINA YAHUDİ YARDIM ETTİ

Diğer yandan Charlie Kirk suikastı sonrası tutuklanan Yahudi George Zinn, suikastçı Tyler Robinson'ın kaçmasına yardım etmek için kasten polisin dikkatini dağıttığını itiraf etti. Adaleti engellemekle suçlanan 71 yaşındaki George Zinn'in telefonunda yapılan aramada, aralarında 5 yaşında çocukların da bulunduğu 20'den fazla çocuk istismarı görüntüsü ve cinsel eylemlerle ilgili açık mesajlar bulundu. Tutuklanan Zinn, suikastın hemen ardından "Onu ben vurdum, şimdi beni vurun" diye bağırmaya başlamış ve gözaltına alınmıştı.











