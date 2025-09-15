Yeni Şafak
Charlie Kirk cinayeti soruşturması: Katil zanlısı ifade vermeyi reddetti

Charlie Kirk cinayeti soruşturması: Katil zanlısı ifade vermeyi reddetti

08:5015/09/2025, Pazartesi
Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.
Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.

ABD'yi sarsan Trump destekçisi Charlie Kirk cinayeti soruşturmasında, katil zanlısı Tyler Robinson'ın işbirliği yapmayı reddettiği belirtildi.

ABD'de Trump destekçisi sağcı aktivist Charlie Kirk cinayeti soruşturması sürüyor.


Utah Valisi Cox, ABC News kanalına verdiği röportajda, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un son durumuna ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu.


Vali Cox, 22 yaşındaki Robinson'un Kirk suikastıyla ilgili olarak, "Yetkililere itiraf etmedi. İşbirliği yapmıyor ama çevresindeki kişiler işbirliği yapıyor, bu bence çok önemli" ifadelerini kullandı.


Robinson'a resmi suçlamaların salı günü yapılacağını belirten Vali, zanlının sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak başta Robinson'un beraber kaldığı iddia edilen ev arkadaşı dahil etrafındaki kişilerin yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi.


Charlie Kirk cinayeti soruşturması: Katil zanlısı ifade vermeyi reddetti
Dünya / Amerika
15 Eylül, Pazartesi

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.


Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, fikirlerini yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.


Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.


Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz" demişti.


Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı.


Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.


