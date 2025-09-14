Charlie Kirk suikastı: Sosyal medya paylaşımları sonrası onlarca kişi işten atıldı

ABD'de, Charlie Kirk'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, ülke genelinde birçok akademisyen ve öğretmen sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı ya da açığa alındı.





Kirk, Utah eyaletindeki bir üniversite kampüsünde konuşma yaparken, 22 yaşındaki Tyler Robinson tarafından vuruldu. Sıkı bir Trump destekçisi ve bireysel silahlanma savunucusu olan Kirk, ABD'de siyahların yaşamasını istemiyordu. Ayrıca İsrail destekçisiydi ve Gazze'de kıtlığın olmadığını iddia ediyordu.





Önde gelen aşırı sağcı influencer Laura Loomer, bir ABD senatörü ve “Expose Charlie's Murderers” adlı bir site, Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili mesajlar yayınlayan kişilere dikkat çekti.





Kampanyalar, sosyal medya paylaşımlarının veya kişisel mesajların, nasıl kolayca ortaya çıkarılabileceğini ve kamuoyuna duyurulabileceğini ve doxxing'in her zamankinden daha kolay olduğu bir dönemde insanların kişisel bilgilerinin internet üzerinden yayılabileceğini gösteriyor.





CNN International'ın haberine göre anonim olarak kayıtlı olan ve bir doxxing sitesi olmadığını belirten Charlie’s Murderers sitesi, dün öğlen saatlerinde sitenin ana sayfasında yayınlanan bir mesaja göre “yaklaşık 30 bin başvuru aldığını” iddia ediyor.





Sitede mesajları yayınlanan çoğu kişi kendilerini aktivist olarak tanımlamıyor ve çoğu kişi şiddet çağrısı yapmıyor.





"MESLEKİ HEDEFLERİNİZİN MAHVOLMASINA HAZIR OLUN"

Loomer, ölümcül silahlı saldırıdan saatler sonra X'te, “Geceyi, onun ölümünü kutlayan herkesi internette bulup ünlü hale getirerek geçireceğim, bu yüzden onun ölümünü kutlayacak kadar hasta iseniz, tüm gelecekteki mesleki hedeflerinizin mahvolmasına hazır olun” şeklinde bir mesaj yayınladı.





X'te bir hesap, “Trophy Case” (Kupa Vitrini) adlı bir paylaşım dizisi başlattı. Bu dizi, Twitter'da işten atılan tüm kişilerin yer aldığı, haberler geldikçe canlı olarak güncellenen devasa bir paylaşım dizisi haline geldi ve işini kaybettiği iddia edilen düzinelerce kişinin girişini içeriyor.





"SAĞCI MEDYA ÇETESİ SALDIRDI"

Amerikan MSNBC, kıdemli siyasi analist Matthew Dowd'un, Kirk'ün söylemlerinin onun vurulmasına katkıda bulunmuş olabileceğini iddia etti. Ardından Dowd'u işten attı.





Trump, cuma sabahı Fox News'te "Dowd'u kovdular, o berbat bir adam. Başka insanları da kovduklarını duydum” dedi. Kovulduktan sonra Dowd yaptığı açıklamada, “sağcı medya çetesi”nin çeşitli platformlarda kendisine saldırdığını söyledi





ŞİDDET KURBANI OLMAKTAN ENDİŞE DUYUYORLAR

Gönderileri öne çıkarılan bazı kişiler, şu anda yoğun bir taciz yağmuruna maruz kaldıklarını ve şiddet kurbanı olmaktan endişe duyduklarını söylüyor. Örneğin, Kanadalı bağımsız gazeteci Rachel Gilmore, Kirk'ün “aşırı sağcı hayranlarının” saldırısından korku duyduğunu yazdı. Bu gönderi, anonim internet sitesinde ilk sırada yer alıyor ve Gilmore'un Kirk'ün hayatta kalmasını umduğunu söylediği bir bölüm de içeriyor.





ÖĞRETMENLER DE İŞTEN ATILIYOR

Bazı Cumhuriyetçi seçilmiş yetkililer de Kirk'ün cinayetiyle ilgili paylaşımlarda bulunan kişileri, öğretmenler gibi bazı kamu sektörü çalışanları da dahil olmak üzere, kamuoyuna duyuruyorlar.





Tennessee Cumhuriyetçi Senatörü Marsha Blackburn, Middle Tennessee State Üniversitesi'nde çalışan bir kişinin Kirk'ün ölümüne “sıfır sempati” duyduğunu yazdığı için işten çıkarılması gerektiğini söyledi. Üniversite, CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu çalışanın “derhal” işten çıkarıldığını doğruladı.





Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi milletvekili Nancy Mace de bir devlet okulu öğretmeninin işten çıkarılmasını teşvik etti ve okul bölgesi daha sonra yerel haberlere bu öğretmenin artık bölgede çalışmadığını doğruladı.





ÖZEL ŞİRKETLER VE DERGİLERDE DE DURUM AYNI

Freddy's Frozen Custard & Steakburgers ve Carolina Panthers gibi özel şirketler de Kirk hakkında sosyal medyada paylaşım yapan çalışanlarını işten çıkardı.



