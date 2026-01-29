İlhan Ömer’e saldırı düzenlendi

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin Minneapolis polisinin daha sonra yaptığı açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki Anthony Kazmierczak olduğu aktarıldı. Polis sözcüsünün The Hill'e gönderdiği e-postada, bir kişinin Ömer’e bilinmeyen bir sıvı püskürttüğünü doğrulayarak "Temsilci Ömer yaralanmadı ve etkinlikte konuşmasına devam etti. Minneapolis Adli Bilimler ekipleri olay yerini incelemek üzere geldi" ifadelerini kullanıldı. Olaydan sonra konuşmasına devam eden Omar, "İşte bu çirkin adam gibi insanların anlamadığı gerçek, biz Minnesota olarak güçlüyüz ve bize ne atarlarsa atsınlar, dirençli kalacağız" dedi.