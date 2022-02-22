İngiliz medyası: Rusya erkekleri zorla silah altına alıyor

Saffet Özdemir

18 yaş üstü erkekler "askeri celp" alıyor

İngiliz medyasından Sky'ın baş muhabiri Stuart Ramsay, 18 yaşın üzerindeki tüm erkeklerin "askeri mahkeme celbi" aldığını bildirdi. Sky News bu iddiayı bir adamın posta kutusundan aldığı "askeri celplerden" birinin fotoğrafını paylaşarak doğruladı.

Sky News'in bildirdiğine göre 18 yaşın üzerindeki tüm erkekler, işe alım sürecine katılmak için 'askeri celp' alıyor.

İş yerleri basılıyor

Ayrıca Doğu Ukrayna'nın Rus destekli ayrılıkçı bölgelerindeki yetkililer, 60 yaşlarındaki erkekleri milis kuvvetlerine dahil etmeye başladı. Sky News’in bildirdiğine göre erkeklerin Rusya sınırına giden arabalardan gündüz Luhansk sokaklarında ve gece geç saatlerde Donetsk kentinden kaçırıldığı iddia ediliyor. Silahlı kişiler, iş yerlerini basıyor ve erkek çalışanların listesini istiyor.

"Erkekler evlerinde saklanıyor"

Donetsk kentinden bir yetkili şunları aktarıyor: “İnsanlar işe alım istasyonuna vardıklarında, bazen herhangi bir tıbbi kontrol yapılmadan kışlaya götürülüyorlar. Bu nedenle çoğu erkek evlerinde saklanıyor, sokakta erkek göremezsiniz.”

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